Гендиректор «БАС» обозначил главную проблему развития отрасли авиабеспилотников

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Своими прогнозами о будущем отрасли в разговоре с корреспондентом «Новых Известий» поделился гендиректор ООО «Беспилотные авиационные системы»(«БАС») Алексей Варятченко.
«Мой прогноз — все получится. Учитывая то, какие ресурсы задействованы. В России эта индустрия получила значительное внимание, как со стороны правительства, так и частных инвесторов. Президент Владимир Путин поручил реализовать нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем», — отметил он. Участвовать в выполнении задачи будут профильные министерства, среди которых Минтранс, Минпромторг и Минобрнауки, а также основные производители БАС, эксперты отрасли, Фонд поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК)). К настоящему моменту, по словам гендиректора «БАС», в отрасли уже проведена серьезная работа по формированию паспортов федеральных проектов, определению целевых показателей, установлению источников финансирования.
Спрос на БАС увеличивается, однако для результативной работы с этими системами нужны квалифицированные специалисты, заявил Варятченко. Более того, быстрые темпы технологического развития в сфере беспилотных авиационных систем требуют не только первоначальной подготовки, но постоянного переобучения. Ведь прогресс отрасли обусловлен непрерывным повышением квалификации специалистов.
Поэтому кадровый вопрос руководитель «БАС» считает основным камнем преткновения на пути к развитию отрасли.
Также Варятченко признал важность установления правил игры в правовом поле, подготовки кадров на всех уровнях, формирования нормативно-технической базы, введения мер поддержки новой отрасли. Не менее остро стоит необходимость внедрения стандартов безопасности полетов, введения регуляторных механизмов.
Алексей Варятченко рассказал о перспективах развития отрасли БАС в своем докладе, сделанном на конференции в рамках «Транспортной недели». Гендиректор «БАС» представил коллегам информацию о мировых трендах, о сценариях применения беспилотных авиасистем, которые уже появились или пока разрабатываются. Также он поделился планами ООО «БАС», связанными с формированием флота. Компания намерена закупить беспилотные версии вертолетов Ка-226 и Ми-2. Это инновационные разработки в сфере беспилотной авиации. Их уникальность заключается в способности к выполнению сложных операций без пилотов на борту, подытожил Алексей Варятченко.
В заключении интервью он подчеркнул, что успех отрасли во многом обусловлен пониманием задач использования БАС организацией или ведомством, насколько быстро они готовы внедрить в свои технологические карты этот новый инструмент.
«Мы, в свою очередь, помогаем клиентам рассчитать эффективность новой услуги, создаем экономические модели для разных сценариев применения БАС, проводим большое число обучающих мероприятий», — напомнил Алексей Варятченко.