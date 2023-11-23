Гендиректор «БАС» обозначил главную проблему развития отрасли авиабеспилотников

«Мой прогноз — все получится. Учитывая то, какие ресурсы задействованы. В России эта индустрия получила значительное внимание, как со стороны правительства, так и частных инвесторов. Президент Владимир Путин поручил реализовать нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем», — отметил он. Участвовать в выполнении задачи будут профильные министерства, среди которых Минтранс, Минпромторг и Минобрнауки, а также основные производители БАС, эксперты отрасли, Фонд поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК)). К настоящему моменту, по словам гендиректора «БАС», в отрасли уже проведена серьезная работа по формированию паспортов федеральных проектов, определению целевых показателей, установлению источников финансирования.