«Диалог Регионы»: Количество копий фейков за два года выросло в 8 раз

В 2024 году прогнозируется рост количества ссылок с недостоверной информацией до 15 миллионов. По сравнению с прошлым годом, количество уникальных фейков в текущем году осталось на прежнем уровне и составляет около 4 тысяч единиц. Также исследование показало, что чаще всего с фейковым контентом взаимодействуют мужчины в возрасте от 40 лет, а распространяют фейки в основном женщины, возраст которых больше 60 лет.