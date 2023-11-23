«Диалог Регионы»: Количество копий фейков за два года выросло в 8 раз

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
По сообщению издания, АНО «Диалог Регионы», которая является одним из ведущих в РФ операторов по борьбе с недостоверной информацией и выступает организатором форума, провела соответствующее исследование. Его результаты были представлены на пленарной сессии форума генеральным директором организации Владимиром Табаком. Так, количество копий фейковой информации по сравнению с прошлым годом выросло в 8 раз и к концу текущего года может достигнуть 12,5 миллиона, пишет 56orb.ru.
В 2024 году прогнозируется рост количества ссылок с недостоверной информацией до 15 миллионов. По сравнению с прошлым годом, количество уникальных фейков в текущем году осталось на прежнем уровне и составляет около 4 тысяч единиц. Также исследование показало, что чаще всего с фейковым контентом взаимодействуют мужчины в возрасте от 40 лет, а распространяют фейки в основном женщины, возраст которых больше 60 лет.
Владимир Табак отметил, что основной задачей АНО является создание в Российской Федерации фактчекерского сообщества. Фактчекинг должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций. Поэтому организация совместно с партнерами активно развивает фактчекинговые сети по всей стране, привлекая к этому процессу медиа и студентов. Чем больше фактчекеров, тем больше легитимных оснований признавать те или иные материалы недостоверными.
Татьяна Матвеева, начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, отметила в своем выступлении на пленарной сессии, что в текущем году снизилась средняя продолжительность жизни фейков. Также Матвеева подчеркнула важность борьбы с новой угрозой — дипфейками, которые злоумышленники используют для попыток дестабилизировать общественно-политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации.
С 2021 года в законодательные акты внесены поправки, которые дают право социальным сетям осуществлять мониторинг контента, размещаемого пользователями. В случае обнаружения фейкового контента, включая дипфейки, социальные сети могут самостоятельно ограничить доступ к такому материалу либо обратиться в уполномоченные органы.
В России есть технологические решения, которые могут эффективно бороться с дипфейками. Одна из таких систем — разработанная АНО «Диалог Регионы» система мониторинга аудиовизуальных материалов и оценки дипфейков «Зефир». На III квартал 2023 года точность этой системы составляет 81%.
В свою очередь начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что генеративный контент может быть и полезен, особенно если речь идет о создании качественных медиапродуктов.
«Все полезное может быть опасным, вопрос только в конкретных целях использования. Дипфейки как раз могут использоваться в качестве инструмента создания и развития российского контента, например в киносфере, тем более для этого есть все позитивные условия: голливудские продукты ушли, место для российского кино освободилось, и только за неполный 2023 год сборы отечественных картин в прокате в два раза превысили уровень сборов бывшего рекордным 2019 года», — сказал Новиков.