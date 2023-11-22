Застройщик, близкий к премьеру Башкирии Андрею Назарову, построит ЖК в лесу за ВДНХ

С просьбой прокомментировать ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы, где сообщили, что изначально разрешение на строительство на данном участке было выдано компании ООО «Башстройнур», однако позднее его переоформили на ООО СЗ «Анмар».