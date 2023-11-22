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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

В центре Уфы перекроют несколько улиц

Власти рассказали, какие улицы в Уфе перестанут быть доступными для граждан

22 ноября 2023, 04:04
Фото: 1MI

В центре Уфы перекроют несколько улиц

В столице Башкирии пройдёт фестиваль для участников СВО.

В Уфе перекроют ряд центральных улиц. Об этом сообщили в мэрии.

С 21 ноября в столице проходит «Кубок Защитников Отечества» для участников СВО. На нём пройдут мастер-классы по пулевой стрельбе, настольному теннису, фехтованию на колясках, следж-хоккею. Ветеранам расскажут про паралимпийский спорт. Также планируется творческий конкурс.

Сегодня из-за фестиваля перекроют три улицы. С 13:00 до 15:30 будет недоступна улица Пушкина (от Советской до Цюрупы). С 17:00 до 23:00 — крайняя правая полоса улицы Ленина (от Чернышевского до Кирова) и крайняя правая полоса улицы Крупской (от Чернышевского до Кирова).

Из-за перекрытий изменится схема движения автобусов (на изображениях ниже).

Фото: ufacity.info
#Общество#Город#Уфа#Дороги#Транспорт#Идэль Гумеров
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