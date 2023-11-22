Власти рассказали, какие улицы в Уфе перестанут быть доступными для граждан

Сегодня из-за фестиваля перекроют три улицы. С 13:00 до 15:30 будет недоступна улица Пушкина (от Советской до Цюрупы). С 17:00 до 23:00 — крайняя правая полоса улицы Ленина (от Чернышевского до Кирова) и крайняя правая полоса улицы Крупской (от Чернышевского до Кирова).