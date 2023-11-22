Власти рассказали, какие улицы в Уфе перестанут быть доступными для граждан

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В Уфе перекроют ряд центральных улиц. Об этом сообщили в мэрии.
С 21 ноября в столице проходит «Кубок Защитников Отечества» для участников СВО. На нём пройдут мастер-классы по пулевой стрельбе, настольному теннису, фехтованию на колясках, следж-хоккею. Ветеранам расскажут про паралимпийский спорт. Также планируется творческий конкурс.
Сегодня из-за фестиваля перекроют три улицы. С 13:00 до 15:30 будет недоступна улица Пушкина (от Советской до Цюрупы). С 17:00 до 23:00 — крайняя правая полоса улицы Ленина (от Чернышевского до Кирова) и крайняя правая полоса улицы Крупской (от Чернышевского до Кирова).
Из-за перекрытий изменится схема движения автобусов (на изображениях ниже).