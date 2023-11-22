В Уфе 4-летнему мальчику потребовалась операция после того, как он проглотил рыбу

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Уфе 4-летний мальчик случайно проглотил игрушку с магнитом во время игры. Уже спустя час после происшествия его доставили в больницу скорой медицинской помощи. Рентгенологическое исследование органов брюшной полости подтвердило наличие инородного тела в желудке.
Ребенка госпитализироваи в отделение детской хирургии, где экстренно провели лечебно-диагностическую фиброэзофагогастроскопию под наркозом. Инородное тело удалось извлечь.
В Минздраве отмечают, что благодаря своевременному извлечению игрушки медикам удалось предотвратить развитие возможных осложнений, таких как пролежень, которые могли бы потребовать хирургического вмешательства.