mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В Уфе медики извлекли из желудка четырехлетнего мальчика магнитную рыбку

В Уфе 4-летнему мальчику потребовалась операция после того, как он проглотил рыбу

22 ноября 2023, 11:13
Фото: 1MI

В Уфе медики извлекли из желудка четырехлетнего мальчика магнитную рыбку

Ситуацию прокомментировали в региональном Минздраве.
Сюжет
Дети

В Уфе 4-летний мальчик случайно проглотил игрушку с магнитом во время игры. Уже спустя час после происшествия его доставили в больницу скорой медицинской помощи. Рентгенологическое исследование органов брюшной полости подтвердило наличие инородного тела в желудке.

Ребенка госпитализироваи в отделение детской хирургии, где экстренно провели лечебно-диагностическую фиброэзофагогастроскопию под наркозом. Инородное тело удалось извлечь.

В Минздраве отмечают, что благодаря своевременному извлечению игрушки медикам удалось предотвратить развитие возможных осложнений, таких как пролежень, которые могли бы потребовать хирургического вмешательства.

Читайте также:
В Башкирии ребёнок проглотил бобра и чудом выжил
#Происшествия#Башкирия#Медицина#Дети#Новости Уфы#Азамат Нухов#Операция
Подпишитесь
Автобус с 33 пассажирами перевернулся в Башкирии
Сегодня, 08:49
Застройщик, близкий к премьеру Башкирии Андрею Назарову, построит ЖК в лесу за ВДНХ
Сегодня, 11:36
Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии
Вчера, 10:56
Стало известно, когда хотят достроить скандальную трассу на северо-востоке Башкирии
Сегодня, 04:39
По Башкирии ударят двадцатиградусные морозы и метели
Сегодня, 06:45
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Башкирии
20 ноября, 05:00