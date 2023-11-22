В Минтрансе Башкирии раскрыли подробности о вводе ограничений на трассе М-5

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Из-за мокрого снега участок трассы М-5 в Башкирии будет недоступен для проезда пассажирских автобусов, такси и грузовых автомобилей. Отмечается, что в ближайшие сутки на территории республики прогнозируется мокрый снег с дождем, перепад температуры от -6 до -11 градусов, порывы ветра до 14 м/с и гололед.
По информации регионального Минтранса, ограничение вводится с 19:00 22 ноября до 09:00 23 ноября на участке от границы Башкирии с Челябинской областью (км 1548) до подъезда в Челябинск (км 1871).
Напомним, ранее в Башкирии от непогоды пострадали домашние животные. Образовавшаяся на дорогах гололедица не давала пройти коровам, лошадям и баранам. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.