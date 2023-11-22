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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на участке трассы М-5

В Минтрансе Башкирии раскрыли подробности о вводе ограничений на трассе М-5

22 ноября 2023, 15:31
Фото: 1MI

В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на участке трассы М-5

Ограничение было введено ранее сегодня на участке от границы Башкирии с Челябинской областью.

Из-за мокрого снега участок трассы М-5 в Башкирии будет недоступен для проезда пассажирских автобусов, такси и грузовых автомобилей. Отмечается, что в ближайшие сутки на территории республики прогнозируется мокрый снег с дождем, перепад температуры от -6 до -11 градусов, порывы ветра до 14 м/с и гололед.

По информации регионального Минтранса, ограничение вводится с 19:00 22 ноября до 09:00 23 ноября на участке от границы Башкирии с Челябинской областью (км 1548) до подъезда в Челябинск (км 1871).

Напомним, ранее в Башкирии от непогоды пострадали домашние животные. Образовавшаяся на дорогах гололедица не давала пройти коровам, лошадям и баранам. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

#Общество#Ограничение движения#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Азамат Нухов#Ограничительные меры#Минтранс
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