В Минтрансе Башкирии раскрыли подробности о вводе ограничений на трассе М-5

Из-за мокрого снега участок трассы М-5 в Башкирии будет недоступен для проезда пассажирских автобусов, такси и грузовых автомобилей. Отмечается, что в ближайшие сутки на территории республики прогнозируется мокрый снег с дождем, перепад температуры от -6 до -11 градусов, порывы ветра до 14 м/с и гололед.