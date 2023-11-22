mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

«Тойота» отзовет более полумиллиона машин из-за неисправности тормозов

«Тойота» отзовет более полумиллиона машин из-за неисправности тормозов

22 ноября 2023, 11:35
Фото: 1MI
«Тойота» отзывает более полумиллиона автомобилей из-за возможной неисправности тормозов, связанной с неправильно затянутыми болтами на педалях, что может привести к несрабатыванию тормозов.

Автопроизводитель Toyota принял решение отозвать около 580 тысяч своих автомобилей из-за возможной проблемы с системой тормозов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На педалях этих машин неправильно затянуты болты, что может привести к неполадкам в работе тормозной системы. Однако на данный момент не поступило сообщений о происшествиях, связанных с этой неисправностью. Кроме того, ранее в начале ноября, было отозвано 328 тысяч автомобилей из-за проблем с топливными насосами, поставляемыми компанией Denso.

Подпишитесь
Автобус с 33 пассажирами перевернулся в Башкирии
Сегодня, 08:49
Застройщик, близкий к премьеру Башкирии Андрею Назарову, построит ЖК в лесу за ВДНХ
Сегодня, 11:36
Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии
Вчера, 10:56
Стало известно, когда хотят достроить скандальную трассу на северо-востоке Башкирии
Сегодня, 04:39
По Башкирии ударят двадцатиградусные морозы и метели
Сегодня, 06:45
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Башкирии
20 ноября, 05:00