«Тойота» отзовет более полумиллиона машин из-за неисправности тормозов

На педалях этих машин неправильно затянуты болты, что может привести к неполадкам в работе тормозной системы. Однако на данный момент не поступило сообщений о происшествиях, связанных с этой неисправностью. Кроме того, ранее в начале ноября, было отозвано 328 тысяч автомобилей из-за проблем с топливными насосами, поставляемыми компанией Denso.