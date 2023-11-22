Стройка за ВДНХ, «багровые реки» в Черниковке и проблемы в системе здравоохранения

Застройщик, близкий к премьеру Башкирии Андрею Назарову, построит ЖК в лесу за ВДНХ. Ранее жители Уфы оказались обеспокоены строительными работами за ВДНХ. Речь идёт о новом жилом комплексе «Лесная симфония». Согласно проекту, среди леса за ВДНХ появится несколько высоток до 26 этажей на стилобате. В пресс-службе ГК «Гранель» подтвердили начало работ. Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе администрации Уфы, сообщив, застройку ведет компания «Анмар», которой владеет ГК «Гранель» — группа компаний связанная с премьер-министром республики Андреем Назаровым.