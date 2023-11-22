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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Стройка за ВДНХ, «багровые реки» в Черниковке и проблемы в системе здравоохранения

22 ноября 2023, 17:07
О главных событиях среды, 22 ноября, — в дайджесте Mkset

Застройщик, близкий к премьеру Башкирии Андрею Назарову, построит ЖК в лесу за ВДНХ. Ранее жители Уфы оказались обеспокоены строительными работами за ВДНХ. Речь идёт о новом жилом комплексе «Лесная симфония». Согласно проекту, среди леса за ВДНХ появится несколько высоток до 26 этажей на стилобате. В пресс-службе ГК «Гранель» подтвердили начало работ. Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе администрации Уфы, сообщив, застройку ведет компания «Анмар», которой владеет ГК «Гранель» — группа компаний связанная с премьер-министром республики Андреем Назаровым.

В Туймазинском районе автобус с 33 пассажирами врезался в легковушку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана. В ведомстве уточняют, что ДТП произошло в 13 км от города Туймазы. По предварительной версии, Lada Granta столкнулась с «Нефазом», затем легковушка подверглась удару Hyudai Solaris. Водитель автоваза скончался на месте до приезда скорой помощи.

В течение дня на фоне непогоды в республике произошел целый ряд ДТП с участием пассажирского и грузового транспорта. Один из инцидентов случился на участке трассы М-5, где ранее ввели ограничение на проезд нескольких категорий транспорта.

Жителей Уфы напугали «багровые реки», разлившиеся ранее сегодня в микрорайоне Черниковка. Как пояснили в администрации Орджоникидзевского района, необычный кроваво-красный оттенок вода в лужах приобрела из-за химического элемента родамина, который ранее по неосторожности рассыпали рабочие. Как заявил химик Игорь Шкрадюк, данный элемент токсичен и в ряде случаев может представлять угрозу жизни и здоровью граждан.

Что происходит в региональной системе здравоохранения? Мы проанализировали официальную статистику, поговорили с медработниками и спросили у экспертов о том, что они думают о положении фельдшеров, медсестёр и врачей. Подробности в сюжете.

#Азамат Нухов
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