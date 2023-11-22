Стало известно, когда хотят достроить скандальную трассу на северо-востоке Башкирии

Напомним, объект стал предметом громких скандалов. В начале ноября по делу о хищениях, связанных со строительством трассы, был арестован глава «Башкиравтодора» Ильдар Юланов. Следователи считают, что он вместе с сообщниками «распилил» более 90 млн рублей на поставке строительных материалов. Затем стало известно, что рабочие, возводящим объект, массово нарушаются в правах — одного из них переехало катком.