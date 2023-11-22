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Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Стали известны сроки строительства трассы между Башкирией и Челябинской областью

Стало известно, когда хотят достроить скандальную трассу на северо-востоке Башкирии

22 ноября 2023, 04:39
Фото: 1MI

Стали известны сроки строительства трассы между Башкирией и Челябинской областью

На строительстве трассы доигрался гендиректор «Башкиравтодора».

В министерстве транспорта прокомментировали ход работ на автодороге «Бирск — Тастуба — Сатка».

Напомним, объект стал предметом громких скандалов. В начале ноября по делу о хищениях, связанных со строительством трассы, был арестован глава «Башкиравтодора» Ильдар Юланов. Следователи считают, что он вместе с сообщниками «распилил» более 90 млн рублей на поставке строительных материалов. Затем стало известно, что рабочие, возводящим объект, массово нарушаются в правах — одного из них переехало катком.

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Речь идёт об участке трассы на обходе села Караидель протяжённостью 60 км. Сейчас на объекте работает 270 человек. На сегодняшний день они установили бордюры, улложили асфальт. Им предстоит устроить барьерные ограждения, телескопические лотки по откосам насыпи, быстротоки и перепады. В минтрансе надеются, что работы завершатся до конца года.

Тем временем власти Татарии заговорили о мосте, соединяющим республику с Башкирией. На его реконструкцию может уйти миллиард рублей.

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#Экономика#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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