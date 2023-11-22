Стало известно, когда хотят достроить скандальную трассу на северо-востоке Башкирии

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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В министерстве транспорта прокомментировали ход работ на автодороге «Бирск — Тастуба — Сатка».
Напомним, объект стал предметом громких скандалов. В начале ноября по делу о хищениях, связанных со строительством трассы, был арестован глава «Башкиравтодора» Ильдар Юланов. Следователи считают, что он вместе с сообщниками «распилил» более 90 млн рублей на поставке строительных материалов. Затем стало известно, что рабочие, возводящим объект, массово нарушаются в правах — одного из них переехало катком.
Речь идёт об участке трассы на обходе села Караидель протяжённостью 60 км. Сейчас на объекте работает 270 человек. На сегодняшний день они установили бордюры, улложили асфальт. Им предстоит устроить барьерные ограждения, телескопические лотки по откосам насыпи, быстротоки и перепады. В минтрансе надеются, что работы завершатся до конца года.
Тем временем власти Татарии заговорили о мосте, соединяющим республику с Башкирией. На его реконструкцию может уйти миллиард рублей.