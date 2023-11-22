mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Сбер восстановил источник в селе Красноусольский в рамках проекта «Родники Башкирии»

Сбер восстановил источник в селе Красноусольский в рамках проекта «Родники Башкирии»

22 ноября 2023, 07:41
Фото: Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк Росии . erid: LjN8Jybz4
Таким образом Сбер продолжил реализацию собственного экологического проекта.

Волонтеры Сбербанка восстановили источник «Веселый» в селе Красноусольский Республики Башкортостан и облагородили площадку вокруг родника, создав место для отдыха. Таким образом Сбер продолжил реализацию собственного экологического проекта «Родники Башкирии».

В торжественном открытии восстановленного родника приняли участие управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов и глава администрации Гафурийского района Фанзиль Чингизов.

Для восстановления Сбер выбирает источники, расположенные по пути следования большого туристического маршрута республики. Ранее банк облагородил родник «Металлург» в Белорецке.

— Сбер всегда поддерживает экологические проекты, сам выступает с социально значимыми инициативами, направленными на защиту и восстановление окружающей среды. Проект «Родники Башкирии» не стал исключением. Благоустройство источников — лишь малая часть большой повестки по ESG, реализуемой банком в республике. Мне особенно приятно принимать участие в открытии этого родника, потому что он находится недалеко от дома моих родителей, где я провел своё детство, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.

Фото: Сбер

— Благодаря волонтерам Сбербанка родник «Веселый» преобразился до неузнаваемости. Я уверен, что теперь это место станет новой точкой притяжения не только для жителей района, но и для его гостей, — подчеркнул глава администрации Гафурийского района Фанзиль Чингизов.

Развитие и поддержка экологических, волонтёрских, инклюзивных и благотворительных проектов — важная часть ESG-деятельности Сбера. Инициативы по этим направлениям Сбер реализует в том числе в рамках проекта «Сберегаем Вместе» — комплекса офлайн- и онлайн-активностей, вовлекающих россиян в повестку и практики устойчивого развития. Только в 2023 году в экологических и социальных мероприятиях программы приняли участие около 165 тыс. сотрудников и клиентов Сбера. Ключевым элементом проекта является цифровая платформа «Сберегаем вместе» — навигатор по полезным привычкам, экознаниям и волонтёрству, где собран просветительский и практически ориентированный контент по различным сферам жизни: забота о себе и своем здоровье, об окружающей среде и о людях.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Кажется, началось. Компания, близкая к премьеру Башкирии, застраивает Зелёную рощу
Сегодня, 07:18
Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии
Вчера, 10:56
Стало известно, когда хотят достроить скандальную трассу на северо-востоке Башкирии
Сегодня, 04:39
Работодатели в Башкирии скрывают смертельные случаи с работниками
Сегодня, 05:33
По Башкирии ударят двадцатиградусные морозы и метели
Сегодня, 06:45
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Башкирии
20 ноября, 05:00