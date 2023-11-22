Сбер восстановил источник в селе Красноусольский в рамках проекта «Родники Башкирии»

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Волонтеры Сбербанка восстановили источник «Веселый» в селе Красноусольский Республики Башкортостан и облагородили площадку вокруг родника, создав место для отдыха. Таким образом Сбер продолжил реализацию собственного экологического проекта «Родники Башкирии».
В торжественном открытии восстановленного родника приняли участие управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов и глава администрации Гафурийского района Фанзиль Чингизов.
Для восстановления Сбер выбирает источники, расположенные по пути следования большого туристического маршрута республики. Ранее банк облагородил родник «Металлург» в Белорецке.
— Сбер всегда поддерживает экологические проекты, сам выступает с социально значимыми инициативами, направленными на защиту и восстановление окружающей среды. Проект «Родники Башкирии» не стал исключением. Благоустройство источников — лишь малая часть большой повестки по ESG, реализуемой банком в республике. Мне особенно приятно принимать участие в открытии этого родника, потому что он находится недалеко от дома моих родителей, где я провел своё детство, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
— Благодаря волонтерам Сбербанка родник «Веселый» преобразился до неузнаваемости. Я уверен, что теперь это место станет новой точкой притяжения не только для жителей района, но и для его гостей, — подчеркнул глава администрации Гафурийского района Фанзиль Чингизов.
Развитие и поддержка экологических, волонтёрских, инклюзивных и благотворительных проектов — важная часть ESG-деятельности Сбера. Инициативы по этим направлениям Сбер реализует в том числе в рамках проекта «Сберегаем Вместе» — комплекса офлайн- и онлайн-активностей, вовлекающих россиян в повестку и практики устойчивого развития. Только в 2023 году в экологических и социальных мероприятиях программы приняли участие около 165 тыс. сотрудников и клиентов Сбера. Ключевым элементом проекта является цифровая платформа «Сберегаем вместе» — навигатор по полезным привычкам, экознаниям и волонтёрству, где собран просветительский и практически ориентированный контент по различным сферам жизни: забота о себе и своем здоровье, об окружающей среде и о людях.