Сбер представил Kandinsky Video — первую в России нейросеть для генерации видео

— Недавно мы обучили Kandinsky создавать анимационные видео по текстовому описанию, а уже сегодня представляем модель совершенно другого уровня — первую в России модель по генерации полноценных видеороликов по тексту. Это важный вклад в развитие российских генеративных нейросетей. У пользователей появится ещё больше возможностей для креатива и реализации своих творческих задумок любой направленности. Люди смогут создавать уникальные видеоролики абсолютно бесплатно. Наша модель, как и большинство других в линейке Сбера, будет доступна в open source. Мы верим, что искусственный интеллект сможет открыть перед людьми новые супервозможности и создать инструменты, которыми они будут пользоваться для решения своих задач, — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.