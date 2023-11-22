Путин: На фестивале молодежи Россию смогут узнать такой, какая она есть

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Как пишет издание 56orb.ru, Владимир Путин рассказал, что руководство страны хочет, чтобы молодые люди со всего мира смогли познакомиться с природным, культурным и национальным многообразием нашей страны. Президент отметил, что Россия богата талантливыми и целеустремленными людьми, способными решать самые сложные задачи и достигать высот для блага своей страны.
Он подчеркнул, что на данный момент поступило свыше 250 тысяч заявок из 183 стран, что говорит о большом и искреннем интересе к Российской Федерации, ее истории, традициям, ценностям и взглядам на будущее, причем это интересно молодежи из разных стран.
Путин отметил, что Россия — это страна возможностей, где у молодых есть невероятный потенциал для реализации своих способностей на огромной территории и, по словам президента, это крайне важно, поскольку именно молодежь определяет будущее страны.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Событие будет проходить на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Форум организуется с целью развития международного молодежного сотрудничества. Региональная программа мероприятий будет проходить с 10 по 17 марта, в рамках которой участники посетят 30 российских городов.