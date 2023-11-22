Путин: На фестивале молодежи Россию смогут узнать такой, какая она есть

Он подчеркнул, что на данный момент поступило свыше 250 тысяч заявок из 183 стран, что говорит о большом и искреннем интересе к Российской Федерации, ее истории, традициям, ценностям и взглядам на будущее, причем это интересно молодежи из разных стран.