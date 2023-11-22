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Путин: На фестивале молодежи Россию смогут узнать такой, какая она есть

Путин: На фестивале молодежи Россию смогут узнать такой, какая она есть

22 ноября 2023, 09:23
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, который через 100 дней стартует в Сочи. По словам главы РФ, это масштабное мероприятие будет прекрасной возможностью для молодежи со всего мира увидеть Россию «такой, какая она есть».

Как пишет издание 56orb.ru, Владимир Путин рассказал, что руководство страны хочет, чтобы молодые люди со всего мира смогли познакомиться с природным, культурным и национальным многообразием нашей страны. Президент отметил, что Россия богата талантливыми и целеустремленными людьми, способными решать самые сложные задачи и достигать высот для блага своей страны.

Он подчеркнул, что на данный момент поступило свыше 250 тысяч заявок из 183 стран, что говорит о большом и искреннем интересе к Российской Федерации, ее истории, традициям, ценностям и взглядам на будущее, причем это интересно молодежи из разных стран.

Путин отметил, что Россия — это страна возможностей, где у молодых есть невероятный потенциал для реализации своих способностей на огромной территории и, по словам президента, это крайне важно, поскольку именно молодежь определяет будущее страны.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Событие будет проходить на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Форум организуется с целью развития международного молодежного сотрудничества. Региональная программа мероприятий будет проходить с 10 по 17 марта, в рамках которой участники посетят 30 российских городов.

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