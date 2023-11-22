mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

По улицам Уфы растекается токсичная субстанция

22 ноября 2023, 13:40

Химик заявил о вреде красителя, из-за которого в Уфе потекли «багровые реки»

Комментарий эксперта публикует телеканал UTV.

Химик и координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк рассказал о токичности химического вещества родамина. Напомним, ранее жители Уфы обратили внимание на «багровые реки», образовавшиеся в Черниковке в результате смешения вещества с водой. Ситуацию позднее прокомментировали в администрации Орджоникидзевского района.

Как сообщили ранее в МЧС, субстанция не представляет опасности для граждан, однако, по словам химика, вещество все же является вредным, в особенности, при попадании внутрь и на глаза.

«Родамин токсичен. Одного килограмма рассыпанного родамина достаточно, чтобы отравить до ПДК 2,5 миллиона кубометров воздуха или 10 миллионов кубометров воды», — отметил Игорь Шкрадюк.

Шкрадюк также дал рекомендации о том, что делать в случае попадания родамина в организм.

При случайном проглатывании нельзя вызывать рвоту. Нужно прополоскать рот и горло, уложить пострадавшего и вызвать врача. При попадании на кожу или глаза тщательно промыть чистой водой. Убирать вещество необходимо в очках, маске, и перчатках», — заявил эксперт.
#Общество#Происшествия#Город#Промышленность#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов#Промышленность Башкортостана#Экологические проблемы
Подпишитесь
Автобус с 33 пассажирами перевернулся в Башкирии
Сегодня, 08:49
Застройщик, близкий к премьеру Башкирии Андрею Назарову, построит ЖК в лесу за ВДНХ
Сегодня, 11:36
Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии
Вчера, 10:56
Стало известно, когда хотят достроить скандальную трассу на северо-востоке Башкирии
Сегодня, 04:39
По Башкирии ударят двадцатиградусные морозы и метели
Сегодня, 06:45
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Башкирии
20 ноября, 05:00