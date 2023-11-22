По улицам Уфы растекается токсичная субстанция

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Химик и координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк рассказал о токичности химического вещества родамина. Напомним, ранее жители Уфы обратили внимание на «багровые реки», образовавшиеся в Черниковке в результате смешения вещества с водой. Ситуацию позднее прокомментировали в администрации Орджоникидзевского района.
Как сообщили ранее в МЧС, субстанция не представляет опасности для граждан, однако, по словам химика, вещество все же является вредным, в особенности, при попадании внутрь и на глаза.
«Родамин токсичен. Одного килограмма рассыпанного родамина достаточно, чтобы отравить до ПДК 2,5 миллиона кубометров воздуха или 10 миллионов кубометров воды», — отметил Игорь Шкрадюк.
Шкрадюк также дал рекомендации о том, что делать в случае попадания родамина в организм.
При случайном проглатывании нельзя вызывать рвоту. Нужно прополоскать рот и горло, уложить пострадавшего и вызвать врача. При попадании на кожу или глаза тщательно промыть чистой водой. Убирать вещество необходимо в очках, маске, и перчатках», — заявил эксперт.