По Уфе потекли багровые реки

«ОЗНХ-Сервис» («Опытный завод „Нефтехим — Сервис“) занимается услугами для нефтегазодобывающих компаний и производством химических реагентов. Основной клиент завода — подразделения „Транснефти“. В 2019 году на предприятии произошёл пожар. Сумма ущерба составила 152 млн рублей. Тогда же была проведена проверка деятельности организации, которая выявила нарушение прав работников в части обеспечения их средствами индивидуальной защиты. Материнской организацией „ОЗНХ-Сервис“ является АО „ОЗНХ“.