По Уфе потекли багровые реки

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Дороги у Колхозного рынка затопило странной жидкостью багрового цвета. Жители района обнаружили это ранним утром.
В дело пришлось вмешаться МЧС, прокуратуре, министерству экологии и главе Орджоникидзевского района.
Спасатели выяснили, что это — химическое вещество «Родамин С». Оно используется как окрашивающая добавка в лекарствах, косметике, продуктах питания. В МЧС успокоили граждан — субстанция безвредна для населения.
Глава Орджоникидзевского района Альберт Маликов рассказал о причинах произошедшего. Ночью рабочие склада ООО «ОЗНХ-Сервис» разгружали краситель и просыпали его. Из-за оплошности он растёкся по кварталу после дождя.
«ОЗНХ-Сервис» («Опытный завод „Нефтехим — Сервис“) занимается услугами для нефтегазодобывающих компаний и производством химических реагентов. Основной клиент завода — подразделения „Транснефти“. В 2019 году на предприятии произошёл пожар. Сумма ущерба составила 152 млн рублей. Тогда же была проведена проверка деятельности организации, которая выявила нарушение прав работников в части обеспечения их средствами индивидуальной защиты. Материнской организацией „ОЗНХ-Сервис“ является АО „ОЗНХ“.
Сейчас прокуратура совместно с минэкологии проводит проверку по соблюдению нормативов в сфере экологии.
На днях Уфа столкнулась с другой напастью — город накрыло пылью.