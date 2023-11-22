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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В Уфе улицу затопило неизвестной багровой жидкостью

По Уфе потекли багровые реки

22 ноября 2023, 06:18
Фото: Глава администрации Орджоникидзевского района

В Уфе улицу затопило неизвестной багровой жидкостью

В дело пришлось вмешаться спасателям, чиновникам и прокуратуре.

Дороги у Колхозного рынка затопило странной жидкостью багрового цвета. Жители района обнаружили это ранним утром.

В дело пришлось вмешаться МЧС, прокуратуре, министерству экологии и главе Орджоникидзевского района.

Спасатели выяснили, что это — химическое вещество «Родамин С». Оно используется как окрашивающая добавка в лекарствах, косметике, продуктах питания. В МЧС успокоили граждан — субстанция безвредна для населения.

Глава Орджоникидзевского района Альберт Маликов рассказал о причинах произошедшего. Ночью рабочие склада ООО «ОЗНХ-Сервис» разгружали краситель и просыпали его. Из-за оплошности он растёкся по кварталу после дождя.

«ОЗНХ-Сервис» («Опытный завод „Нефтехим — Сервис“) занимается услугами для нефтегазодобывающих компаний и производством химических реагентов. Основной клиент завода — подразделения „Транснефти“. В 2019 году на предприятии произошёл пожар. Сумма ущерба составила 152 млн рублей. Тогда же была проведена проверка деятельности организации, которая выявила нарушение прав работников в части обеспечения их средствами индивидуальной защиты. Материнской организацией „ОЗНХ-Сервис“ является АО „ОЗНХ“.

Сейчас прокуратура совместно с минэкологии проводит проверку по соблюдению нормативов в сфере экологии.

На днях Уфа столкнулась с другой напастью — город накрыло пылью.

#Происшествия#Город#Экология#Уфа#Прокуратура#МЧС#Идэль Гумеров#Черниковка
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