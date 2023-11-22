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Published Сегодня, 15:29

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Updated Сегодня, 17:35

В Башкирии назначили нового мэра Учалов

Новым мэром Учалов стал 38-летний Вадим Садыков

22 ноября 2023, 15:29
Фото: Учалинский район Республики Башкортостан// VK.com

В Башкирии назначили нового мэра Учалов

Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.

Должность мэра Учалов занял 38-летний Вадим Садыков. Его кандидатуру утвердило большинство голосов депутатов городского совета.

— Желаю Вадиму Надимовичу успешной и плодотворной деятельности на ответственном посту на благо всех жителей города Учалы! — написал Руслан Гилязетдинов.

Известно, что Садыков окончил Челябинский агроинженерный университет по направлению «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». С 2008-го был инженером-энергетиком в «Учалытеплосервис». В 2013 году занял должность главного инженера «Ледовой арены „Горняк“, в 2017-м стал его руководителем. Избирался депутатом городского совета пятого созыва.

#Общество#Отставки и назначения#Мэр#Мэрия#Азамат Нухов#Учалы
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