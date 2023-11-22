Новым мэром Учалов стал 38-летний Вадим Садыков

Известно, что Садыков окончил Челябинский агроинженерный университет по направлению «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». С 2008-го был инженером-энергетиком в «Учалытеплосервис». В 2013 году занял должность главного инженера «Ледовой арены „Горняк“, в 2017-м стал его руководителем. Избирался депутатом городского совета пятого созыва.