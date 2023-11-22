На Конгрессе молодых ученых ключевой темой станет «Пространство возможностей»

По словам советника президента Российской Федерации Антона Кобякова, развитие научной деятельности путем создания таких условий, чтобы молодые люди выбирали науку в качестве профессии и стремились работать в своей стране, является одним из основных приоритетов и большой ответственностью для государства. При создании пространства возможностей для реализации и развития научного потенциала важно сконцентрироваться на всех аспектах взаимодействия государства, предпринимательства, общества и науки и поддерживать его для достижения целей национального развития в противостоянии масштабным вызовам, пишет 56orb.ru.