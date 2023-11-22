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Updated Сегодня, 13:20

На Конгрессе молодых ученых ключевой темой станет «Пространство возможностей»

На Конгрессе молодых ученых ключевой темой станет «Пространство возможностей»

22 ноября 2023, 13:20
Фото: 1MI
На федеральной территории «Сириус» 28 — 30 ноября текущего года пройдет III Конгресс молодых ученых, участниками которого станут представители ведущих научных школ из разных регионов Российской Федерации, а также молодые ученые, победители конкурсов грантов, студенты и школьники.

Главная тема мероприятия — «Пространство возможностей и развития».

По словам советника президента Российской Федерации Антона Кобякова, развитие научной деятельности путем создания таких условий, чтобы молодые люди выбирали науку в качестве профессии и стремились работать в своей стране, является одним из основных приоритетов и большой ответственностью для государства. При создании пространства возможностей для реализации и развития научного потенциала важно сконцентрироваться на всех аспектах взаимодействия государства, предпринимательства, общества и науки и поддерживать его для достижения целей национального развития в противостоянии масштабным вызовам, пишет 56orb.ru.

Участники конгресса будут обсуждать возможности развития национальной науки в кооперации с предпринимательством и государством, а также познакомятся с последними научными достижениями. Подробная программа Конгресса молодых ученых размещена на официальном сайте мероприятия — конгресс.наука.рф.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что благодаря мерам поддержки ученых, реализуемым по поручению президента Владимира Путина, удалось остановить тенденцию к сокращению научных кадров. В 2022 году количество исследователей в России увеличилось и составило около 670 тысяч человек. Кроме этого, Чернышенко отметил приток молодых людей в науку — число ученых в возрасте до 30 лет выросло за год на 1%.

На Конгрессе молодых ученых в этом году ожидается более 4500 участников. Это международные специалисты из более чем 25 стран, включая Беларусь, Китай, Иран, Кубу, ЮАР, Казахстан и др. В рамках мероприятия пройдет более 100 различных мероприятий: экспертных сессий, круглых столов, лекций и мастер-классов. В них примут участие свыше 700 спикеров и модераторов.

Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером мероприятия.

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