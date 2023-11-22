Молодые предприниматели Республики Башкортостан объединяются под эгидой Росмолодёжи

«Сегодня общее количество резидентов Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес насчитывает свыше 5,5 тысяч человек из 89 регионов России, в 65 пилотных регионах уже есть свои лидеры, которые ведут предприимчивую молодёжь к реализации их инициатив. В рамках Клуба по всей стране прошло свыше 100 встреч, что говорит о высокой заинтересованности молодёжи на местах в открытии своего дела. Кроме того, с 21 ноября по 3 декабря резиденты предпринимательского сообщества со всей страны смогут стать частью масштабного Всероссийского фестиваля молодёжного предпринимательства „Бизнес молодых“, который пройдёт в Москве на площадке Международной выставки-форума „Россия“ на ВДНХ», — сказал советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров.