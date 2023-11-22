Кажется, началось. Компания, близкая к премьеру Башкирии, застраивает Зелёную рощу

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В Уфе начинается активная застройка микрорайона Зелёной рощи. Проектом занимается группа компаний «Гранель», близкая к премьер-министру Назарову.
Ранее мы рассказывали о том, что жители Уфы оказались обеспокоены строительными работами за ВДНХ. В мэрии не смогли внятно ответить, что там происходит.
Речь идёт о новом жилом комплексе «Лесная симфония». Среди леса за ВДНХ появится несколько высоток до 26 этажей на стилобате. ЖК рассчитан на более, чем 1000 квартир. Для строительства снесены два павильона выставочного комплекса.
Мы обратились за комментариями в пресс-службу ГК «Гранель» с вопросом о застройке. Там подтвердили начало работ:
На стройплощадке жилого комплекса «Лесная симфония» начались предварительные работы: вынос инженерных сетей, демонтаж существующих строений, возведение ограждения и обустройство основного въезда на территорию.
Застройка в другой части Уфы — за улицей Зорге — стала предметом возмущения местных жителей. Они записали видеообращение к Путину с просьбой построить школы.