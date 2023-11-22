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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

В компании, близкой к премьер-министру Башкирии, подтвердили застройку в Уфе

Кажется, началось. Компания, близкая к премьеру Башкирии, застраивает Зелёную рощу

22 ноября 2023, 07:18
Фото: 1MI

В компании, близкой к премьер-министру Башкирии, подтвердили застройку в Уфе

Загруженность Зелёной рощи увеличится — новый ЖК планируется на 1000 квартир.

В Уфе начинается активная застройка микрорайона Зелёной рощи. Проектом занимается группа компаний «Гранель», близкая к премьер-министру Назарову.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Уфы оказались обеспокоены строительными работами за ВДНХ. В мэрии не смогли внятно ответить, что там происходит.

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Речь идёт о новом жилом комплексе «Лесная симфония». Среди леса за ВДНХ появится несколько высоток до 26 этажей на стилобате. ЖК рассчитан на более, чем 1000 квартир. Для строительства снесены два павильона выставочного комплекса.

Мы обратились за комментариями в пресс-службу ГК «Гранель» с вопросом о застройке. Там подтвердили начало работ:

На стройплощадке жилого комплекса «Лесная симфония» начались предварительные работы: вынос инженерных сетей, демонтаж существующих строений, возведение ограждения и обустройство основного въезда на территорию.

Застройка в другой части Уфы — за улицей Зорге — стала предметом возмущения местных жителей. Они записали видеообращение к Путину с просьбой построить школы.

#Город#Уфа#Застройка#Андрей Назаров#Идэль Гумеров
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