IT-специалистам в Башкирии будет проще купить жилье

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Как напомнил премьер-министр Андрей Назаров, меры господдержки для развития IT-отрасли объявлены Владимиром Путиным в марте прошлого года. Первые ипотечные кредиты на льготных условиях начали выдавать в мае 2022 года. В Башкирии с начала действия госпрограммы выдано 585 таких займов. Если в прошлом году программой воспользовались 65 человек, то в этом льготный кредит взяли уже 520 IT-специалистов.
Министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин отметил, что в Башкирии функционируют программы двух уровней: федеральная со ставкой 5% и региональная — с дополнительным дисконтом в 1 процентный пункт, и возможной итоговой ставкой не более 4%.
Льготный кредит в рамках региональной программы можно получить в банке ДОМ.РФ. Максимальная сумма предоставляемого кредита в Башкирии составляет 6 млн рублей. У заемщика должна быть квартира в регионе, также IT-компания должна также работать на территории республики. Льготную ипотеку по данной программе могут граждане России в возрасте до 50 лет. При этом их доход должен насчитывать не менее 120 тысяч рублей после уплаты НДФЛ для Уфы и не менее 70 тысяч для других населённых пунктов. С 1 сентября в России работники отрасли до 36 лет могут не подтверждать минимальный уровень зарплаты.