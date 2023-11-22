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Власти Башкирии озвучил условия льготной ипотеки для IT-специалистов

IT-специалистам в Башкирии будет проще купить жилье

22 ноября 2023, 10:01
Фото: 1MI

Власти Башкирии озвучил условия льготной ипотеки для IT-специалистов

В Башкирии на заседании правительства региона озвучили условия льготной ипотеки для IT-специалистов с возможной итоговой ставкой не более 4%. Региональная программа поддержки вступила в силу в июле 2023 года, сообщает пресс-служба правительства республики.

Как напомнил премьер-министр Андрей Назаров, меры господдержки для развития IT-отрасли объявлены Владимиром Путиным в марте прошлого года. Первые ипотечные кредиты на льготных условиях начали выдавать в мае 2022 года. В Башкирии с начала действия госпрограммы выдано 585 таких займов. Если в прошлом году программой воспользовались 65 человек, то в этом льготный кредит взяли уже 520 IT-специалистов.

Министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин отметил, что в Башкирии функционируют программы двух уровней: федеральная со ставкой 5% и региональная — с дополнительным дисконтом в 1 процентный пункт, и возможной итоговой ставкой не более 4%.

Льготный кредит в рамках региональной программы можно получить в банке ДОМ.РФ. Максимальная сумма предоставляемого кредита в Башкирии составляет 6 млн рублей. У заемщика должна быть квартира в регионе, также IT-компания должна также работать на территории республики. Льготную ипотеку по данной программе могут граждане России в возрасте до 50 лет. При этом их доход должен насчитывать не менее 120 тысяч рублей после уплаты НДФЛ для Уфы и не менее 70 тысяч для других населённых пунктов. С 1 сентября в России работники отрасли до 36 лет могут не подтверждать минимальный уровень зарплаты.

#Политика#Общество#Экономика#Правительство Башкирии#Социальная льгота#Льготы#Новости экономики#Недвижимость#Ипотека#Андрей Назаров#Азамат Нухов#Цена на недвижимость
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