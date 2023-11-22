IT-специалистам в Башкирии будет проще купить жилье

Льготный кредит в рамках региональной программы можно получить в банке ДОМ.РФ. Максимальная сумма предоставляемого кредита в Башкирии составляет 6 млн рублей. У заемщика должна быть квартира в регионе, также IT-компания должна также работать на территории республики. Льготную ипотеку по данной программе могут граждане России в возрасте до 50 лет. При этом их доход должен насчитывать не менее 120 тысяч рублей после уплаты НДФЛ для Уфы и не менее 70 тысяч для других населённых пунктов. С 1 сентября в России работники отрасли до 36 лет могут не подтверждать минимальный уровень зарплаты.