Гололед в Башкирии спровоцировал волну ДТП

Помимо этого, в Туймазинском районе ранее пассажирский автобус «НЕФАЗ» столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». От удара автобус съехал в кювет и опрокинулся, а «Лада Гранта» столкнулась с автомобилем «Хендай Солярис». Водитель «Лады Гранты» скончался, также медицинская помощь потребовалась двум из 33 пассажиров автобуса.