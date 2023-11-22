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Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

В Башкирии произошел ряд ДТП с участием грузового транспорта

Гололед в Башкирии спровоцировал волну ДТП

22 ноября 2023, 15:51

В Башкирии произошел ряд ДТП с участием грузового транспорта

Видео с места событий публикуют очевидцы в соцсетях.

Сразу несколько дорожных инцидентов произошло в Башкирии на фоне неблагоприятных погодных условий. По данным Башгидрометцентра, местами ожидается гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Местами усиление ветра до 15-20 м/с.

Ранее в республике из-за непогоды было ограничено движение на участке трассы М-5. Проезд для пассажирских автобусов, такси и грузовых автомобилей будет закрыт с 19:00 22 ноября.

Так, на кадрах, опубликованных телеграм-каналом БашДТП, видно, как перевернутый грузовой автомобиль лежит в кювете в окрестностях Стерлитамака.

На «жуткий» гололед жалуются водители в Баймакском районе республики. По их словам, на подъезде Юлдыбаево со стороны Ишмурзино одна за другой лежат две машины.

ДТП с участием грузового транспорта произошло также на 1352 км трассы М-5
перед Туймазинским районом.

Помимо этого, в Туймазинском районе ранее пассажирский автобус «НЕФАЗ» столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». От удара автобус съехал в кювет и опрокинулся, а «Лада Гранта» столкнулась с автомобилем «Хендай Солярис». Водитель «Лады Гранты» скончался, также медицинская помощь потребовалась двум из 33 пассажиров автобуса.

Кадры с места происшествия публикует пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В салоне автобуса на момент ДТП находилось 33 пассажира.

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