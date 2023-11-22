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«Гастрономика» — названы даты открытия первого в Уфе фуд-молла в «Гостином дворе»

«Гастрономика» — названы даты открытия первого в Уфе фуд-молла в «Гостином дворе»

22 ноября 2023, 04:03
Фото: «Гастрономика»
Реклама. ИП Федорова Ольга Александровна . erid: LjN8KUx7K
24 и 25 ноября, состоится официальное открытие «Гастрономики» — фуд-молла, общепита нового для Уфы формата.

Фуд-моллы и фуд-маркеты не первый год остаются в модных трендах общепита по всему миру. Не стала исключением и Уфа, где фуд-молл откроется в ноябре в «Гостином дворе».

Гастрономическое пространство включает в себя 17 концепций, небольших и стильных островков-корнеров, объединенных большим общим пространством. В зале предусмотрено множество уютных посадочных мест различных форматов, мягкие диванчики для шумных компаний, уютные столики и барные стойки для уединения. Это уникальное место, как для семейного отдыха, так и для встреч с друзьями в самом центре города — популярной «Гостинке».

Однако «Гастрономика» — это не только про еду. Здесь планируется проводить концерты, мероприятия и мастер-классы для взрослых и детей. Здесь есть даже детская игровая, а гувернеры присмотрят за детями пока родители открывают для себя новые вкусы и блюда.

Смотрим, вдохновляемся, выбираем бар и кухню, приятно и со вкусом проводим время. Кстати, вечером можно продолжить отдых в небезызвестном танцевальном баре meet.point, который открывается здесь же, на втором этаже.

«Гастрономика» — открытие 24 и 25 ноября 2023 г. «Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1.

instagram.com/gastronomikaufa (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены)

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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