Эксперт объяснил, почему «Капитан Марвел 2» провалился в прокате

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Во вторые выходные фильм заработал всего 10,2 миллиона долларов, в то время как в первую неделю было собрано 110 миллионов долларов. На данный момент общая сумма сборов составляет 161 миллион долларов.
Возникает вопрос о том, связан ли провал очередного фильма из комиксной вселенной со «зрительной усталостью». Однако, ИА RuNews24.ru решило пообщаться с Денисом Лопатниковым, экспертом и преподавателем факультета комиксов Университета «Синергия», основателем дома комиксов TAKAPULTA, чтобы выяснить его точку зрения. Собеседник поделился своим мнением о том, что дело не в усталости зрителя, а в скучности самого фильма.
По словам Лопатникова, лента напоминает обычную детско-подростковую комедию с плохо развитым сюжетом и неинтересным злодеем. Зрители уже привыкли к сложным и захватывающим сюжетам, а в результате получили не то, на что рассчитывали. И это стало причиной провала.
«Самое интересное, к сожалению, в этом фильме — это сцена после титров, которая намекает на будущее вселенной. Жанр супергероики еще не исчерпан, это подтверждают отличные сериалы и анонсы новых проектов», — поделился эксперт.
Владелец дома комиксов TAKAPULTA добавил, что любой жанр может иметь как успехи, так и неудачи. Постоянно оставаться на высоте — задача непростая.