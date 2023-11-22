Эксперт объяснил, почему «Капитан Марвел 2» провалился в прокате

Возникает вопрос о том, связан ли провал очередного фильма из комиксной вселенной со «зрительной усталостью». Однако, ИА RuNews24.ru решило пообщаться с Денисом Лопатниковым, экспертом и преподавателем факультета комиксов Университета «Синергия», основателем дома комиксов TAKAPULTA, чтобы выяснить его точку зрения. Собеседник поделился своим мнением о том, что дело не в усталости зрителя, а в скучности самого фильма.