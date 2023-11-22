Более 700 жителей Сахалина и Курил получили помощь с сервисом «Лист ожидания»

Чтобы воспользоваться сервисом в сфере транспорта, необходимо позвонить по номеру *0065, а затем с помощью голосового помощника выбрать «Лист ожидания билета». Оператор зафиксирует желаемое направление и дату полета. Только в ноябре 2023 года на горячую линию обратились 175 человек, и 169 из них уже решили свои вопросы. В работе на сегодняшний день остается 6 обращений. По словам и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максима Жоголева, двое островитян хотят улететь из Охи в Хабаровск, четверо — из Петропавловска-Камчатского в Южно-Сахалинск. По каждому обращению специалисты принимают индивидуальные решения — такую задачу поставил глава региона.