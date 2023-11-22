Бизнес-партнерство РФ и Турции обсудили на выездной сессии ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В мероприятии приняли участие представители Фонда Росконгресс, органов государственной власти, профильных ассоциаций и бизнес-сообщества.
Как сообщает издание transsibinfo.com, в ходе обсуждения участники мероприятия поговорили о возможностях расширения сотрудничества между рынками России и Турции в условиях глобальных изменений. Особый акцент был сделан на снижении рисков при освоении новых рынков и превращении текущих вызовов в выгодные возможности для предпринимательства.
Генеральный консул Российской Федерации в Стамбуле Андрей Буравов отметил, что стратегический потенциал дипломатических и экономических отношений между Турцией и Россией продолжает увеличиваться. Государства обладают многолетним опытом успешного сотрудничества в энергетической сфере и области инфраструктуры. Развитие взаимодействия положительно сказывается не только на двусторонних отношениях, но также создает возможности для взаимовыгодных инвестиций и эффективного развития предпринимательства.
В ходе выездной сессии отдельно остановили внимание на бизнес-климате российско-турецкого сотрудничества, развитии эффективных подходов к инвестированию, сотрудничестве в сфере технологического развития, построении логистических маршрутов и стратегиях повышения эффективности работы портов в новых экономических условиях. Участники дискуссии также обсудили возможности реализации российских цифровых решений и новых технологий для защиты турецкого рынка от недобросовестной конкуренции, обеспечения государственных доходов и борьбы с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством.
Председатель правления, руководитель Фонда Росконгресс Александр Стуглев подчеркнул, что Петербургский международный экономический форум — событие, которое играет важную роль в развитии деловых отношений между Российской Федерацией и Турцией. Участие турецкого бизнеса в ПМЭФ открывает новые возможности для достижения в кратчайшие сроки качественно нового уровня взаимовыгодного сотрудничества в условиях глобальной трансформации.
Одно из самых значимых деловых событий в мире — Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня следующего года в Санкт-Петербурге.