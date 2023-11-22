Бизнес-партнерство РФ и Турции обсудили на выездной сессии ПМЭФ-2024

Генеральный консул Российской Федерации в Стамбуле Андрей Буравов отметил, что стратегический потенциал дипломатических и экономических отношений между Турцией и Россией продолжает увеличиваться. Государства обладают многолетним опытом успешного сотрудничества в энергетической сфере и области инфраструктуры. Развитие взаимодействия положительно сказывается не только на двусторонних отношениях, но также создает возможности для взаимовыгодных инвестиций и эффективного развития предпринимательства.