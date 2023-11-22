Автобус с 33 пассажирами перевернулся в Башкирии

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В Туймазинском районе автобус с 33 пассажирами врезался в легковушку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана.
В ведомстве уточняют, что ДТП произошло в 13 км от города Туймазы. По предварительной версии, «Lada Granta» столкнулась с «Нефазом», затем легковушка подверглась удару «Hyundai Solaris». Водитель автоваза скончался на месте до приезда скорой помощи.
Пассажирский автобус из-за столкновения съехал с трассы и перевернулся. Двое пассажиров пришлось доставить в больницу. Водитель южнокорейского автомобиля не пострадал.
На место экстренно приехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Спасатели разблокировали погибшего в его автомобиле и помогли раненным пассажирам «Нефаза». Обстоятельства аварии устанавливают автоинспекторы и следователи.