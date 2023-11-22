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В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами, в аварии погиб человек

Автобус с 33 пассажирами перевернулся в Башкирии

22 ноября 2023, 08:49
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

В Башкирии перевернулся автобус с пассажирами, в аварии погиб человек

Участниками ДТП стали три автомобиля.

В Туймазинском районе автобус с 33 пассажирами врезался в легковушку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана.

В ведомстве уточняют, что ДТП произошло в 13 км от города Туймазы. По предварительной версии, «Lada Granta» столкнулась с «Нефазом», затем легковушка подверглась удару «Hyundai Solaris». Водитель автоваза скончался на месте до приезда скорой помощи.

Пассажирский автобус из-за столкновения съехал с трассы и перевернулся. Двое пассажиров пришлось доставить в больницу. Водитель южнокорейского автомобиля не пострадал.

На место экстренно приехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Спасатели разблокировали погибшего в его автомобиле и помогли раненным пассажирам «Нефаза». Обстоятельства аварии устанавливают автоинспекторы и следователи.

#Происшествия#Смертельное ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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