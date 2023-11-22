Автобус с 33 пассажирами перевернулся в Башкирии

В ведомстве уточняют, что ДТП произошло в 13 км от города Туймазы. По предварительной версии, «Lada Granta» столкнулась с «Нефазом», затем легковушка подверглась удару «Hyundai Solaris». Водитель автоваза скончался на месте до приезда скорой помощи.