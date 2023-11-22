Агентство АКРА улучшило кредитный рейтинг Новикомбанка

По данным, представленным экспертами агентства, к 1 октября текущего года активы банка выросли до 823,8 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 13,8 млрд рублей. По итогам прошлогодних исследований Новикомбанк вошел в топ-5 банков Российской Федерации по объему чистой прибыли, то есть организация демонстрирует стабильно высокие финансовые результаты. Об этом сообщает gorod55.ru.