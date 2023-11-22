Агентство АКРА улучшило кредитный рейтинг Новикомбанка

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Аналитики АКРА объясняют свое решение «повышением оценки бизнес-профиля банка при сохранении сильной позиции по капиталу, адекватной позиции по фондированию и ликвидности, а также консервативной оценки риск-профиля». Агентство информирует об этом в соответствующем отчете.
По данным, представленным экспертами агентства, к 1 октября текущего года активы банка выросли до 823,8 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 13,8 млрд рублей. По итогам прошлогодних исследований Новикомбанк вошел в топ-5 банков Российской Федерации по объему чистой прибыли, то есть организация демонстрирует стабильно высокие финансовые результаты. Об этом сообщает gorod55.ru.
Также специалисты АКРА отмечают, что в составе основной модели развития банка сформирован высококачественный кредитный портфель.
Постоянное качественное финансирование крупнейших предприятий — лидеров промышленности Российской Федерации — является основным вектором деятельности Новикомбанка. В своей работе организация задействует все действующие инструменты государственной поддержки — это дает возможность предприятиям из сфер высокотехнологичной промышленности существенно сокращать стоимость обслуживания кредитных продуктов.
В текущем году Новикомбанк по-прежнему следует политике централизованного направления ресурсов на совместные с акционером преференциальные программы финансирования, что позволяет оказывать поддержку организациям, работающим в направлении достижения технологической независимости.
Продолжение укрепления собственной позиции как универсальной кредитной организации было избрано Новикомбанком в качестве долгосрочной стратегии развития. Эксперты АКРА убеждены, что данная стратегия позволит продолжать наращивать объем активов банка и усиливать их диверсификацию. Кроме того, это будет способствовать поступательному росту операционных доходов.
По мнению Елены Георгиевой, председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского отделения Союза машиностроителей России, рост рейтинга Новикомбанка будет способствовать усилению эффективности инвестиций акционеров, направляемых на поддержку промышленных предприятий. В дальнейшем это позволит создать оптимальные условия финансирования для организаций в контуре «Ростеха» и российской промышленности в целом.