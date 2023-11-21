Врач рассказала, как стресс связан с изменениями голоса

Искажения голоса могут быть временными или стойкими. Временные проблемы с голосом могут возникать при перенапряжении голосовых мускулов, например, после продолжительного крика, громкого разговора или пения. Они также могут быть вызваны психологическим стрессом (психогенная афония) или острыми респираторными заболеваниями. Например, вирусы могут вызвать отек голосовых связок и привести к хрипоте или осиплости голоса. Стойкие проблемы с голосом обычно связаны с анатомическими изменениями или хроническими воспалительными процессами.