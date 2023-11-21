Врач рассказала, как стресс связан с изменениями голоса

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Нарушения голоса можно разделить на две группы, исходя из того, насколько сохранен голос — дисфония и афония. Дисфония — это расстройство, при котором меняются свойства голоса, такие как громкость, высота и тембр. Афония — это состояние, при котором голос полностью отсутствует, а общение ограничивается шепотом, пишет ИА RuNews24.ru.
Искажения голоса могут быть временными или стойкими. Временные проблемы с голосом могут возникать при перенапряжении голосовых мускулов, например, после продолжительного крика, громкого разговора или пения. Они также могут быть вызваны психологическим стрессом (психогенная афония) или острыми респираторными заболеваниями. Например, вирусы могут вызвать отек голосовых связок и привести к хрипоте или осиплости голоса. Стойкие проблемы с голосом обычно связаны с анатомическими изменениями или хроническими воспалительными процессами.
Изменение голоса может быть связано с различными заболеваниями: эндокринными (например, проблемы с щитовидной железой), аллергическими (аллергический насморк), болезнями ЖКТ (рефлюкс — когда желудочный сок попадает в пищевод), респираторными заболеваниями (ларингит) или быть результатом травм, операций и ожогов. Изменение скорости и тембра речи также может указывать на неврологические проблемы, когда нарушается нормальное функционирование голосовых мускулов. Например, дизартрия — это нарушение произношения и искажение звуков, которое часто возникает после инсульта.