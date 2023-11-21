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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В Уфе продолжают сносить торговые объекты

В центре Уфы снесут популярную шаурмечную

21 ноября 2023, 11:11
Фото: ufacity.info/

В Уфе продолжают сносить торговые объекты

Если собственник не сделает это сам, за объект возьмутся власти, вооружённые спецтехникой.

В центре Уфы снесут популярное заведение общественного питания. Об этом рассказали в мэрии города.

Речь идёт о точке «Сеть Сирийской шаурмы». Его посетителями часто являются студенты Уфимского университета наук и технологий (ранее — УГАТУ). Шаурмечная находится рядом со Свердловским рынком. Недавно неподалёку от него открыли Сквер Валериана Альбанова и заложили Аллею полярников.

В мэрии считают, что нестационарный объект установлен незаконно. Собственник такой точки, получив уведомление от администрации, должен в течение десяти дней разобрать сооружение. Если этого не сделать, за дело возьмутся власти.

Недавно мы рассказывали, чем в Зелёной роще закончилась история заведения, где подавали шаурму, шашлык и выпечку. Власти вооружились спецтехникой.

#Общество#Город#Уфа#Мэрия#Идэль Гумеров
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