В центре Уфы снесут популярную шаурмечную

Речь идёт о точке «Сеть Сирийской шаурмы». Его посетителями часто являются студенты Уфимского университета наук и технологий (ранее — УГАТУ). Шаурмечная находится рядом со Свердловским рынком. Недавно неподалёку от него открыли Сквер Валериана Альбанова и заложили Аллею полярников.