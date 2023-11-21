В центре Уфы снесут популярную шаурмечную

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В центре Уфы снесут популярное заведение общественного питания. Об этом рассказали в мэрии города.
Речь идёт о точке «Сеть Сирийской шаурмы». Его посетителями часто являются студенты Уфимского университета наук и технологий (ранее — УГАТУ). Шаурмечная находится рядом со Свердловским рынком. Недавно неподалёку от него открыли Сквер Валериана Альбанова и заложили Аллею полярников.
В мэрии считают, что нестационарный объект установлен незаконно. Собственник такой точки, получив уведомление от администрации, должен в течение десяти дней разобрать сооружение. Если этого не сделать, за дело возьмутся власти.
Недавно мы рассказывали, чем в Зелёной роще закончилась история заведения, где подавали шаурму, шашлык и выпечку. Власти вооружились спецтехникой.