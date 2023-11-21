В Башкирии ждут сотни палестинских беженцев

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Башкирии примут беженцев из Ближнего Востока. Об этом распорядился Радий Хабиров.
Речь идёт о том, чтобы разместить порядка 250 человек. Напомним, в настоящее время Израиль проводит спецоперацию в Секторе Газа (юридически являющейся частью государства Палестина) против террористической организации ХАМАС. По сообщениям ООН, жертвами боевых действия стали более 13 000 мирных жителей.
О том, что в нашу страну прибудут выходцы из Сектора Газа, ранее говорил глава МЧС Куренков. Он отметил, что Башкирия имеет опыт «гуманитарных операций» и приёма беженцев. Глава республики распорядился, чтобы правительство Башкирии подготовило пункты временного размещения.
Также из Башкирии собираются отправить гуманитарную помощь для палестинцев. Речь идёт о медикаментах, одежде и еде.