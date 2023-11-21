В Башкирии ждут сотни палестинских беженцев

Речь идёт о том, чтобы разместить порядка 250 человек. Напомним, в настоящее время Израиль проводит спецоперацию в Секторе Газа (юридически являющейся частью государства Палестина) против террористической организации ХАМАС. По сообщениям ООН, жертвами боевых действия стали более 13 000 мирных жителей.