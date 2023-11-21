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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Глава Башкирии высказал желание принять беженцев из Палестины

В Башкирии ждут сотни палестинских беженцев

21 ноября 2023, 11:33
Фото: Всемирная организация здравоохранения

Глава Башкирии высказал желание принять беженцев из Палестины

Глава МЧС России заявил, что у республики есть такой опыт.

В Башкирии примут беженцев из Ближнего Востока. Об этом распорядился Радий Хабиров.

Речь идёт о том, чтобы разместить порядка 250 человек. Напомним, в настоящее время Израиль проводит спецоперацию в Секторе Газа (юридически являющейся частью государства Палестина) против террористической организации ХАМАС. По сообщениям ООН, жертвами боевых действия стали более 13 000 мирных жителей.

О том, что в нашу страну прибудут выходцы из Сектора Газа, ранее говорил глава МЧС Куренков. Он отметил, что Башкирия имеет опыт «гуманитарных операций» и приёма беженцев. Глава республики распорядился, чтобы правительство Башкирии подготовило пункты временного размещения.

Также из Башкирии собираются отправить гуманитарную помощь для палестинцев. Речь идёт о медикаментах, одежде и еде.

#Общество#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров#Израиль#Сектор Газа#Палестина
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