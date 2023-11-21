В Башкирии назначен новый прокурор. Рассказываем, что известно о нём

Вадим Шаяхметов родился в селе Кушнаренково. Окончив вуз по специальности «юриспруденция», всю карьеру он построил в правоохранительных органах. В прокуратуре Ленинского района Уфы он был следователем и старшим следователем. Некоторое время работал в Центральном межрайонном следственном отделе, после чего занял место старшего помощника прокурора того же Ленинского района. До предпоследней должности дослужился до зампрокурора Уфимского района и Орджоникидзевского района.