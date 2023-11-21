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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В Башкирии назначен новый прокурор. Рассказываем, что известно о нём

21 ноября 2023, 10:34

В Уфе назначили нового прокурора

Мы узнали, что стало с прежним руководителем.

В Уфе появится новый прокурор. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о назначении на должность прокурора Дёмского района Уфы Вадима Шаяхметова. Ранее он занимал такую же должность в Буздякском районе.

Вадим Шаяхметов родился в селе Кушнаренково. Окончив вуз по специальности «юриспруденция», всю карьеру он построил в правоохранительных органах. В прокуратуре Ленинского района Уфы он был следователем и старшим следователем. Некоторое время работал в Центральном межрайонном следственном отделе, после чего занял место старшего помощника прокурора того же Ленинского района. До предпоследней должности дослужился до зампрокурора Уфимского района и Орджоникидзевского района.

Летом 2020 года молодой прокурор стал главным в ведомстве по Буздякскому району.

Новый прокурор Дёмского районаНовый прокурор Дёмского района
Новый прокурор Дёмского района
Фото: epp.genproc.gov.ru

Сейчас Шаяхметов — старший советник юстиции. Генпрокурор России назначил его прокурором Дёмского района.

Как нам сообщили в пресс-службе, прежний прокурор Дёмского района Артур Ахмалетдинов перешёл на службу надзорное ведомство Омской области.

Недавно новые должности получили башкирские чиновники. Один из них хотел поставить турникеты в уфимских автобусах, а второй преподавал историю в вузе.

#Общество#Уфа#Прокуратура#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Дёма#Буздякский район
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