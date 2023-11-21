В Башкирии назначен новый прокурор. Рассказываем, что известно о нём

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В Уфе появится новый прокурор. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идёт о назначении на должность прокурора Дёмского района Уфы Вадима Шаяхметова. Ранее он занимал такую же должность в Буздякском районе.
Вадим Шаяхметов родился в селе Кушнаренково. Окончив вуз по специальности «юриспруденция», всю карьеру он построил в правоохранительных органах. В прокуратуре Ленинского района Уфы он был следователем и старшим следователем. Некоторое время работал в Центральном межрайонном следственном отделе, после чего занял место старшего помощника прокурора того же Ленинского района. До предпоследней должности дослужился до зампрокурора Уфимского района и Орджоникидзевского района.
Летом 2020 года молодой прокурор стал главным в ведомстве по Буздякскому району.
Сейчас Шаяхметов — старший советник юстиции. Генпрокурор России назначил его прокурором Дёмского района.
Как нам сообщили в пресс-службе, прежний прокурор Дёмского района Артур Ахмалетдинов перешёл на службу надзорное ведомство Омской области.
Недавно новые должности получили башкирские чиновники. Один из них хотел поставить турникеты в уфимских автобусах, а второй преподавал историю в вузе.