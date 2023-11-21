В Башкирии мужчина погиб в горящей газели

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
В ночное время сотрудники МЧС России боролись с пожаром, возникшим на территории деревни Березовка в Архангельском районе Башкирии. Огонь охватил грузовую «ГАЗель», и спасателям удалось полностью его потушить.
К сожалению, в процессе тушения было обнаружено тело погибшего мужчины на пассажирском сиденье автомобиля. Причины и обстоятельства произошедшего пока остаются неясными. Дознавателям МЧС и правоохранительным органам предстоит провести расследование.