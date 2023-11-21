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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

В Башкирии мужчина погиб в горящей газели

В Башкирии мужчина погиб в горящей газели

21 ноября 2023, 03:23
Фото: Пресс-служба МЧС России по Башкирии
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии

В ночное время сотрудники МЧС России боролись с пожаром, возникшим на территории деревни Березовка в Архангельском районе Башкирии. Огонь охватил грузовую «ГАЗель», и спасателям удалось полностью его потушить.

К сожалению, в процессе тушения было обнаружено тело погибшего мужчины на пассажирском сиденье автомобиля. Причины и обстоятельства произошедшего пока остаются неясными. Дознавателям МЧС и правоохранительным органам предстоит провести расследование.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пожар с пострадавшим#Виалина Ахсанова#Ликвидация пожара
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