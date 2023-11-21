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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:28

В Башкирии инфляция в октябре выросла: известна причина роста

В Башкирии инфляция в октябре выросла: известна причина роста

21 ноября 2023, 07:26
Фото: 1MI
В Нацбанке РБ отмечают, что данное ускорение связано с ростом издержек производителей и поставщиков товаров и услуг

Рост инфляции в республике в октябре составил 5,8%, что превышает сентябрьские показатели (4,5%). По данным Нацбанка по РБ, ускорение инфляции обусловлено увеличением издержек производителей и поставщиков товаров и услуг, а также высоким спросом на определенные непродовольственные товары, превышающим возможности их предложения. Например, повышенные затраты на производство и переработку мяса привели к росту цен на птицу, свинину и продукты из них, такие как фарш, колбаса и сосиски.

В Нацбанке по РБ рассказали, что сокращение импорта и уменьшение конкуренции позволили отечественным производителям яблок перенести свои дополнительные издержки на конечные цены. В октябре прошлого года было отмечено снижение сезонной стоимости яблок, которое оказалось ниже, чем в предыдущем году. Влиянию на повышение цен на рис и кофе способствовал неурожай этих культур в основных странах-производителях.

Рост цен на автомобили и шины ускорился из-за высокого спроса на эти товары. Также стоимость авиабилетов увеличилась из-за повышенного спроса и роста издержек авиакомпаний.

Согласно прогнозу Банка России, к 2024 году инфляция снизится и составит 4-4,5%.

#Общество#Экономика#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инфляция#Виалина Ахсанова
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