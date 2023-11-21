В Башкирии инфляция в октябре выросла: известна причина роста

Рост инфляции в республике в октябре составил 5,8%, что превышает сентябрьские показатели (4,5%). По данным Нацбанка по РБ, ускорение инфляции обусловлено увеличением издержек производителей и поставщиков товаров и услуг, а также высоким спросом на определенные непродовольственные товары, превышающим возможности их предложения. Например, повышенные затраты на производство и переработку мяса привели к росту цен на птицу, свинину и продукты из них, такие как фарш, колбаса и сосиски.