В Башкирии инфляция в октябре выросла: известна причина роста

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Рост инфляции в республике в октябре составил 5,8%, что превышает сентябрьские показатели (4,5%). По данным Нацбанка по РБ, ускорение инфляции обусловлено увеличением издержек производителей и поставщиков товаров и услуг, а также высоким спросом на определенные непродовольственные товары, превышающим возможности их предложения. Например, повышенные затраты на производство и переработку мяса привели к росту цен на птицу, свинину и продукты из них, такие как фарш, колбаса и сосиски.
В Нацбанке по РБ рассказали, что сокращение импорта и уменьшение конкуренции позволили отечественным производителям яблок перенести свои дополнительные издержки на конечные цены. В октябре прошлого года было отмечено снижение сезонной стоимости яблок, которое оказалось ниже, чем в предыдущем году. Влиянию на повышение цен на рис и кофе способствовал неурожай этих культур в основных странах-производителях.
Рост цен на автомобили и шины ускорился из-за высокого спроса на эти товары. Также стоимость авиабилетов увеличилась из-за повышенного спроса и роста издержек авиакомпаний.
Согласно прогнозу Банка России, к 2024 году инфляция снизится и составит 4-4,5%.