Товары в корзине Wildberries оказались недоступными

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В работе платформы Wildberries произошел сбой, сообщили пользователи мобильного приложения. При поиске товаров как в приложении, так и на сайте возникают трудности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Пользователи видят сообщение о том, что ни один из 80 миллионов товаров не соответствует запросу. Еще одна проблема связана с корзиной. Товары, которые были добавлены ранее, стали недоступными, а покупателям предлагается добавить их в список ожидания. Компания уже начала устранять проблемы и скоро сервис будет восстановлен.
Сообщалось, что Wildberries сократит время возврата средств за отказ от товара до одного-двух дней. Для этого клиентам нужно будет вернуть товар в тот же пункт выдачи, где они его получили.