Товары в корзине Wildberries оказались недоступными

Пользователи видят сообщение о том, что ни один из 80 миллионов товаров не соответствует запросу. Еще одна проблема связана с корзиной. Товары, которые были добавлены ранее, стали недоступными, а покупателям предлагается добавить их в список ожидания. Компания уже начала устранять проблемы и скоро сервис будет восстановлен.