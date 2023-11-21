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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

Товары в корзине Wildberries оказались недоступными

Товары в корзине Wildberries оказались недоступными

21 ноября 2023, 10:15
Фото: 1MI
В мобильном приложении и интернет-версии Wildberries произошел сбой, что привело к невозможности поиска товаров и доступности корзины; компания уже работает над устранением проблемы.

В работе платформы Wildberries произошел сбой, сообщили пользователи мобильного приложения. При поиске товаров как в приложении, так и на сайте возникают трудности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Пользователи видят сообщение о том, что ни один из 80 миллионов товаров не соответствует запросу. Еще одна проблема связана с корзиной. Товары, которые были добавлены ранее, стали недоступными, а покупателям предлагается добавить их в список ожидания. Компания уже начала устранять проблемы и скоро сервис будет восстановлен.

Сообщалось, что Wildberries сократит время возврата средств за отказ от товара до одного-двух дней. Для этого клиентам нужно будет вернуть товар в тот же пункт выдачи, где они его получили.

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