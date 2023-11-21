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Posted Сегодня, 18:27

Published Сегодня, 18:27

Modified Сегодня, 18:39

Updated Сегодня, 18:39

Шойгу: доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%

21 ноября 2023, 18:27
Генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Россия достигла 100% доли современных кораблей в своей ядерной триаде.

Он отметил, что в боевую готовность уже встали три новейших атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Государственные испытания стратегической ракетной подводной лодки «Император Александр III» для Тихоокеанского флота находятся на завершающей стадии.

Таким образом, доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%, пишет RT.

Кроме того, Каспийская флотилия получила более 130 новых кораблей с 2018 года.

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