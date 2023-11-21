Шойгу: доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Он отметил, что в боевую готовность уже встали три новейших атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Государственные испытания стратегической ракетной подводной лодки «Император Александр III» для Тихоокеанского флота находятся на завершающей стадии.
Таким образом, доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%, пишет RT.
Кроме того, Каспийская флотилия получила более 130 новых кораблей с 2018 года.