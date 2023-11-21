Сахалинская область войдет в первый межрегиональный индустриальный маршрут РФ

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
В рамках программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открытая промышленность», которую реализуют при поддержке Минпромторга России, промышленные предприятия ДФО примут участие в формировании первого в стране межрегионального маршрута индустриального туризма. Проект «Здесь начинается рабочий день» объединит объекты Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской и Сахалинской областей при поддержке АСИ. В маршрут войдут не менее 15 предприятий: космодром «Восточный», авиазаводы и современные аэропорты, а также инновационные предприятия добычи и переработки природных ресурсов.
«Это проект, в котором регионы преодолели конкуренцию друг с другом за человеческий капитал, за показатели в рейтингах. Они объединяют свой промышленный, туристический, кадровый потенциал для продвижения масштабных инициатив, которые сегодня развиваются на Дальнем Востоке. Новый индустриальный маршрут продемонстрирует молодежи из всех регионов РФ возможности для карьерного и личностного роста, новейшие технологии и производственные процессы, а также привлечет на Дальний Восток новые кадры», — поделилась директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова.
Идею объединить дальневосточные регионы и предприятия под общим брендом выдвинула делегация Сахалинской области. Островной регион активно развивает направление промышленного туризма, привлекая к сотрудничеству предприятия, зарекомендовавшие себя в статусе лидеров добывающей и энергетической отраслей, транспортных услуг, сельского хозяйства и переработки.
«В первую очередь, новый проект для нас является профориентационно направленным. Президент России Владимир Путин назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом на весь XXI век. Подписание данного соглашения позволит нам единой дальневосточной командой работать над привлечением молодых кадров для промышленных комплексов и высокотехнологичных производств. На Дальнем Востоке активно создаются новые рабочие места, и наша общая цель — обеспечить их квалифицированными специалистами», — отметил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Идею создания межрегионального туристического маршрута одобрил замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрий Королев. По его мнению, коллаборация индустриальных возможностей нескольких субъектов ДФО поддержит дальнейшее развитие промышленного туризма, а также позволит показать Дальний Восток как территорию для реализации глобальных и прогрессивных проектов.