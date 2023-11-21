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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

С 1 января МРОТ в Башкирии поднимется

С 1 января МРОТ в Башкирии поднимется

21 ноября 2023, 04:03
Фото: 1MI
Об этом сообщает региональная Гострудинспекция.

Прожиточный минимум в Башкирии будет пересмотрен и с 1 января составит 22128 рублей в месяц до вычета налога на доходы физических лиц. Утвержденная федеральная величина минимальной оплаты труда и повышение прожиточного минимума послужили основанием для пересмотра размера заработной платы.

Согласно информации от Гострудинспекции РБ, МРОТ в размере 19242 рублей в месяц был утвержден для всех граждан России. Однако в Башкирии эта сумма выше из-за учета районного коэффициента.

В этом году в республике МРОТ до вычета налогов и с учетом районного коэффициента составляет 18678 рублей. Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатели обязаны выплачивать заработную плату не ниже МРОТ, если работник выполнил свои трудовые обязанности и отработал норму рабочего времени.

Ранее Mkset сообщал о повышении минимального размера оплаты труда. После принятия закона, Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что этим решением будет защищено население и повышены реальные доходы. Около 4,8 миллионов человек получат повышение зарплаты благодаря этой инициативе, которую лично поручил президент Владимир Путин.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Зарплаты#Минимальная зарплата#Виалина Ахсанова
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