С 1 января МРОТ в Башкирии поднимется

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Прожиточный минимум в Башкирии будет пересмотрен и с 1 января составит 22128 рублей в месяц до вычета налога на доходы физических лиц. Утвержденная федеральная величина минимальной оплаты труда и повышение прожиточного минимума послужили основанием для пересмотра размера заработной платы.
Согласно информации от Гострудинспекции РБ, МРОТ в размере 19242 рублей в месяц был утвержден для всех граждан России. Однако в Башкирии эта сумма выше из-за учета районного коэффициента.
В этом году в республике МРОТ до вычета налогов и с учетом районного коэффициента составляет 18678 рублей. Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатели обязаны выплачивать заработную плату не ниже МРОТ, если работник выполнил свои трудовые обязанности и отработал норму рабочего времени.
Ранее Mkset сообщал о повышении минимального размера оплаты труда. После принятия закона, Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что этим решением будет защищено население и повышены реальные доходы. Около 4,8 миллионов человек получат повышение зарплаты благодаря этой инициативе, которую лично поручил президент Владимир Путин.