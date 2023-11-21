С 1 января МРОТ в Башкирии поднимется

В этом году в республике МРОТ до вычета налогов и с учетом районного коэффициента составляет 18678 рублей. Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатели обязаны выплачивать заработную плату не ниже МРОТ, если работник выполнил свои трудовые обязанности и отработал норму рабочего времени.