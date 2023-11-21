Прием заявок от соискателей Премии Рунета — 2023 ведется до 28 ноября

Оргкомитет информирует: чтобы повысить шансы на успех, необходимо правильно выбирать нужную, подходящую именно вам, номинацию. В числе основных номинаций: «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», а также «СМИ и массовые коммуникации».