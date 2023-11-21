mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:27

Published Сегодня, 19:27

Modified Сегодня, 19:27

Updated Сегодня, 19:27

Прием заявок от соискателей Премии Рунета — 2023 ведется до 28 ноября

Прием заявок от соискателей Премии Рунета — 2023 ведется до 28 ноября

21 ноября 2023, 19:27
Фото: РАЭК
Остается всего неделя до окончания приема заявок на Премию Рунета. Традиционно премию присуждают компаниям и организациям за высокий вклад в развитие российской интернет-отрасли за прошедший год.

В этом году, в срок до 28 ноября, заявить об участии своей компании или своих проектов можно в шести основных и восьми специальных номинациях, пишет rostovgazeta.ru.

Оргкомитет информирует: чтобы повысить шансы на успех, необходимо правильно выбирать нужную, подходящую именно вам, номинацию. В числе основных номинаций: «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», а также «СМИ и массовые коммуникации».

Кроме того, в список специальных номинаций этого года вошли «Информационная безопасность», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культурные проекты в сети», «Цифровая экономика», «Детский Рунет», «Подкасты и цифровой контент», «За вклад в развитие доменов .RU/.РФ», «Социальные проекты и благотворительность».

В рамках народного голосования пользователям предстоит выбрать лучший социальный проект Рунета — проект в сфере благотворительности, волонтерства, культуры, образовательно-просветительской деятельности и экологии, который реализовал креативную кампанию, обладающую высоким социальным эффектом для решения важных социальных проблем общества и улучшения качества жизни населения.

В честь двадцатилетия Премии Рунета оргкомитет вручает специальный приз — 10+10, который получат лучшие проекты и авторитетные персоны российского сегмента сети Интернет.

Оформить заявку можно через сайт мероприятия. Информационный партнер премии — медиахолдинг 1MI.

#Общество
Подпишитесь
Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии
Сегодня, 10:56
Арочный мост через Белую реку будет отремонтирован раньше запланированного срока
Сегодня, 06:14
В Башкирии инфляция в октябре выросла: известна причина роста
Сегодня, 07:26
Морозы до -12℃ и снег каждый день: какая погода ждет жителей Уфы на этой неделе
Вчера, 04:55
Чиновник, предлагавший установить в автобусах Уфы турникеты, получил новую должность
Вчера, 08:00
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Башкирии
Вчера, 05:00