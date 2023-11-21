Прием заявок от соискателей Премии Рунета — 2023 ведется до 28 ноября

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
В этом году, в срок до 28 ноября, заявить об участии своей компании или своих проектов можно в шести основных и восьми специальных номинациях, пишет rostovgazeta.ru.
Оргкомитет информирует: чтобы повысить шансы на успех, необходимо правильно выбирать нужную, подходящую именно вам, номинацию. В числе основных номинаций: «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», а также «СМИ и массовые коммуникации».
Кроме того, в список специальных номинаций этого года вошли «Информационная безопасность», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культурные проекты в сети», «Цифровая экономика», «Детский Рунет», «Подкасты и цифровой контент», «За вклад в развитие доменов .RU/.РФ», «Социальные проекты и благотворительность».
В рамках народного голосования пользователям предстоит выбрать лучший социальный проект Рунета — проект в сфере благотворительности, волонтерства, культуры, образовательно-просветительской деятельности и экологии, который реализовал креативную кампанию, обладающую высоким социальным эффектом для решения важных социальных проблем общества и улучшения качества жизни населения.
В честь двадцатилетия Премии Рунета оргкомитет вручает специальный приз — 10+10, который получат лучшие проекты и авторитетные персоны российского сегмента сети Интернет.
Оформить заявку можно через сайт мероприятия. Информационный партнер премии — медиахолдинг 1MI.