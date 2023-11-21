Повысить конкурентоспособность компаний на рынке стран АТР помогут на МНБ-2023

— В ответ на новые экономические реалии на информационном рынке возникла масса продуктов по обучению работе с Китаем. Курсы создают все — от фрилансеров-закупщиков до вузов и солидных бизнес-школ. Как владельцу бизнеса или специалисту выбрать обучение и не потерять деньги, какие критерии оценки качества образовательного продукта, как подбираются эксперты-практики в условиях постпандемии после долгого закрытия Китая — об этом и многом другом поговорим на секции, — рассказала руководитель кадрового агентства и обучающего центра по работе с Китаем China Professionals Алия Арсаева.