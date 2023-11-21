Повысить конкурентоспособность компаний на рынке стран АТР помогут на МНБ-2023

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
За круглым столом международные и федеральные эксперты, а также представители бизнес-сообщества обсудят вопросы точечного бизнес-обучения для выхода на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Участники раскроют специфику данных стран, без знания которой это невозможно. В частности, особенности налоговой политики, культурные и коммуникативные традиции, логистику. Все эти темы спикеры рассмотрят через призму бизнес-образования.
— В настоящее время профильный специалист со знанием китайского языка — это серьезное конкурентное преимущество компаний, нацеленных на долгосрочное сотрудничество с КНР. А для дальнейшего повышения качества бизнес-контактов с нашим соседом нам потребуются профильные специалисты и со знанием китайского языка, и с углубленным пониманием Китая в целом: его географии, экономики, политики, экологии и многих других сфер, — считает спикер секции, доцент Кафедры китайского, вьетнамского, тайского и лаосского языков МГИМО МИД России, кандидат филологических наук Татьяна Урывская.
— В ответ на новые экономические реалии на информационном рынке возникла масса продуктов по обучению работе с Китаем. Курсы создают все — от фрилансеров-закупщиков до вузов и солидных бизнес-школ. Как владельцу бизнеса или специалисту выбрать обучение и не потерять деньги, какие критерии оценки качества образовательного продукта, как подбираются эксперты-практики в условиях постпандемии после долгого закрытия Китая — об этом и многом другом поговорим на секции, — рассказала руководитель кадрового агентства и обучающего центра по работе с Китаем China Professionals Алия Арсаева.
Сооснователь проекта «Дао Импортёра», эксперт по импортному бизнесу с Китаем Андрей Брицко считает, что импортный бизнес с Китаем «на салфетке» уже не работает.
— Сегодня даже самый маленький импортер должен начинать с базовых стратегий работы с Китаем и применять системный подход во всей своей цепочке поставок, — отметил он.
Справка. XVI Международная неделя бизнеса пройдет в конгресс-холле «Торатау» в Уфе с 22 по 25 ноября 2023 года. Это уникальная возможность для государственных и коммерческих структур обсудить важнейшие аспекты сотрудничества и развития. Гостями Форума являются руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители деловых кругов и официальные делегации из разных стран, включая Китай, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Турцию, Иран и другие.
В этом году основная тема Форума — «Послезавтра». Деловая программа Международной недели бизнеса будет посвящена ключевым вопросам в области бизнеса, экономики, инвестиций.