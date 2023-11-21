Пилот самолёта показал Уфу с высоты птичьего полета

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Пилот из Уфы Виктор Филиппов записал видео как выглядит столица Башкортостана с высоты сверху. Прикрепляем скрины видео, чтобы и вы смогли насладиться прекрасными красотами дневного города.
Ранее корреспондент Mkset рассказывал историю уфимки, рискнувшей стать пилотессей вертолёта. Алина — единственная женщина — пилот вертолёта в Башкирии. В сюжете, девушка рассказала, как с двумя детьми она смогла преодолеть гендерные стереотипы и доказать всем, что способна сесть за штурвал вертолета