Пилот самолёта показал Уфу с высоты птичьего полета

Ранее корреспондент Mkset рассказывал историю уфимки, рискнувшей стать пилотессей вертолёта. Алина — единственная женщина — пилот вертолёта в Башкирии. В сюжете, девушка рассказала, как с двумя детьми она смогла преодолеть гендерные стереотипы и доказать всем, что способна сесть за штурвал вертолета