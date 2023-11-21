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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Пилот самолёта показал Уфу с высоты птичьего полета

Пилот самолёта показал Уфу с высоты птичьего полета

21 ноября 2023, 09:16
Фото: 1MI
Видео дневной Уфы из самолета опубликовал пилот Филиппов Виктор

Пилот из Уфы Виктор Филиппов записал видео как выглядит столица Башкортостана с высоты сверху. Прикрепляем скрины видео, чтобы и вы смогли насладиться прекрасными красотами дневного города.

Фото: Виктор Филиппов

Ранее корреспондент Mkset рассказывал историю уфимки, рискнувшей стать пилотессей вертолёта. Алина — единственная женщина — пилот вертолёта в Башкирии. В сюжете, девушка рассказала, как с двумя детьми она смогла преодолеть гендерные стереотипы и доказать всем, что способна сесть за штурвал вертолета

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Пилоты#Самолёт
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