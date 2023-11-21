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Published Сегодня, 17:08

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Отчаяние медиков, ускорение инфляции в Башкирии и заболеваемость раком и туберкулёзом

Отчаяние медиков, ускорение инфляции в Башкирии и заболеваемость раком и туберкулёзом

21 ноября 2023, 17:08
Фото: 1MI
Главные новости в Башкирии и Уфе 21 ноября — в дайджесте Mkset.ru

В Башкирии растёт заболеваемость раком и снижается — туберкулёзом. В некоторых городах заражений опасной инфекцией не выявлены. А в минздраве рассказали, какие раковые заболевания чаще других поражают уфимцев.

Республика ожидает прибытия сотен беженцев из Ближнего Востока, охваченного «спецоперацией». От обстрелов и разрушений, ставших следствием боевых действий между армией Израиля и террористической организацией ХАМАС, люди готовы приехать на Южный Урал. Хабиров распорядился построить пункты временного размещения.

Медицинские работники считают, что работодатели регулярно нарушают их права. Например, гострудинспекция с начала года обработала более сотни обращений на эту тему. Многое просто не попадает в поле зрения статистики. Депутат Астраханской облдумы считает, что всему виной — тотальное недофинансирование. Мы рассказали о том, как часто и из-за чего медикам приходится совершать акты отчаяния.

Уровень инфляции в октябре превысил предыдущий показатель на 1,3%. В Центробанке подобное ускорение связывают высоким спросом на непродовольственные товары, увеличением издержек на производство сельскохозяйственной продукции и неурожаем в некоторых странах-поставщиках. По данным Росстата, яйца в октябре подорожали по сравнению с прошлым годом более, чем на 30%, овощи — на 22,55%, а инструменты — почти на 16%. Зато подешевели табачные изделия, крупы, макароны, хлеб и другие продукты.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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