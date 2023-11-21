Отчаяние медиков, ускорение инфляции в Башкирии и заболеваемость раком и туберкулёзом

Уровень инфляции в октябре превысил предыдущий показатель на 1,3%. В Центробанке подобное ускорение связывают высоким спросом на непродовольственные товары, увеличением издержек на производство сельскохозяйственной продукции и неурожаем в некоторых странах-поставщиках. По данным Росстата, яйца в октябре подорожали по сравнению с прошлым годом более, чем на 30%, овощи — на 22,55%, а инструменты — почти на 16%. Зато подешевели табачные изделия, крупы, макароны, хлеб и другие продукты.