Небо над Уфой заполонило опасными примесями

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Уфе превышена концентрация пыли. Вредные выбросы обнаружили сотрудники Башгидрометцентра.
Превышение предельно-допустимой концентрации выявлено в юго-восточной части Уфы — пункт замера находится на улице Степана Злобина. Как сообщают в учреждении, замер был сделан вечером 20 ноября. Содержание пыли превысило норму в 1,3 раза.
Источником пыли в городе могут быть строительные работы, сжигание угля, металлургия, добыча ископаемых, производство.
Из-за пыли, выбрасываемой в промышленных масштабах, может развиться целый ряд заболеваний — бронхит, ринит, пневмония, кожные заболевания. Токсичная пыль грозит отравлениями, а некоторые виды пыли приводят к онкологиям.