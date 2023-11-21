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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В столице Башкирии превышена концентрация вредных выбросов

Небо над Уфой заполонило опасными примесями

21 ноября 2023, 12:28
Фото: 1MI

В столице Башкирии превышена концентрация вредных выбросов

Производственная пыль может стать источником опасных заболеваний.

В Уфе превышена концентрация пыли. Вредные выбросы обнаружили сотрудники Башгидрометцентра.

Превышение предельно-допустимой концентрации выявлено в юго-восточной части Уфы — пункт замера находится на улице Степана Злобина. Как сообщают в учреждении, замер был сделан вечером 20 ноября. Содержание пыли превысило норму в 1,3 раза.

Источником пыли в городе могут быть строительные работы, сжигание угля, металлургия, добыча ископаемых, производство.

Из-за пыли, выбрасываемой в промышленных масштабах, может развиться целый ряд заболеваний — бронхит, ринит, пневмония, кожные заболевания. Токсичная пыль грозит отравлениями, а некоторые виды пыли приводят к онкологиям.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Загрязнение воздуха#Идэль Гумеров#Башгидрометцентр
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