На фоне роста заболевания раком в Башкирии смертность от него снижается

Руководитель Республиканского Клинического онкологического диспансера Адель Измайлов рассказал корреспонденту UfaTime.ru о национальном проекте по борьбе с онкологическими заболеваниями, который уже несколько лет реализуется в России. Отмечается, что теперь выделяется больше средств на профилактику и лечение, что приводит к снижению смертности от онкологии.