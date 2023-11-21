На фоне роста заболевания раком в Башкирии смертность от него снижается

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Руководитель Республиканского Клинического онкологического диспансера Адель Измайлов рассказал корреспонденту UfaTime.ru о национальном проекте по борьбе с онкологическими заболеваниями, который уже несколько лет реализуется в России. Отмечается, что теперь выделяется больше средств на профилактику и лечение, что приводит к снижению смертности от онкологии.
Важной частью стала региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», запущенная в Башкирии в 2019 году. Благодаря ей, материально-техническая база онкологической службы в республике была полностью обновлена. Кроме этого, важно отметить, что появились современные и эффективные препараты, которые могут целенаправленно бороться с онкологическим заболеванием.
В странах с высоким уровнем развития здравоохранения, уровень заболеваемости, то есть количество выявленных случаев, также выше. Благодаря своевременному начатому лечению люди, живущие в таких странах с высоким уровнем онкологической заболеваемости, имеют больше шансов прожить дольше.