Лишь в одном город Башкирии не зафиксирована заболеваемость туберкулёзом

Лучше всего ситуация в Агидели — в этом году туберкулёз там не зафиксирован. Также в лидерах Буздякский, Архангельский, Зилаирский районы. Но в Зианчуринском, Фёдоровском и Мечетлинском районах заболеваемость превышает показатели всей республики.