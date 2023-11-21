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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Названы районы Башкирии с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом

Лишь в одном город Башкирии не зафиксирована заболеваемость туберкулёзом

21 ноября 2023, 11:46

Названы районы Башкирии с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом

Дети стали реже заражаться опасной инфекцией.

За 20 лет в Башкирии заболеваемость туберкулёзом снизилась в 2 раза. Об этом сказал премьер-министр Андрей Назаров.

Чиновник, выступая на совещании правительства, сказал, что по сравнению с прошлым годом число заболевших уменьшилось на 13,9%. Дети стали заражаться опасной инфекцией на 8,3% реже.

Лучше всего ситуация в Агидели — в этом году туберкулёз там не зафиксирован. Также в лидерах Буздякский, Архангельский, Зилаирский районы. Но в Зианчуринском, Фёдоровском и Мечетлинском районах заболеваемость превышает показатели всей республики.

Тем временем в Башкирии растёт число заболевших раком. По информации, которую мы получили от минздрава, чаще всего уфимцев поражают рак молочной железы, рак кожи, рак предстательной железы и рак лёгкого.

#Общество#Медицина#Новости Башкирии#Здравоохранение#Здоровье#Агидель#Идэль Гумеров
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