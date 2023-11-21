mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Дзагоев объявил о завершении карьеры

21 ноября 2023, 14:27
Алан Дзагоев, российский футболист, принял решение завершить свою спортивную карьеру. Информацию об этом он объявил после ухода из клуба «Ламия», где выступал в качестве полузащитника.

Дзагоев провел большую часть своей карьеры в ЦСКА, где за время с 2008 по 2022 годы он забил 77 голов и сделал 93 результативных передачи в 395 матчах. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России. В последний сезон 2022/2023 Дзагоев выступал за «Рубин», где провел 20 матчей и забил три гола, пишет RT.

28 сентября Дзагоев перешел в «Ламию». В текущем сезоне он сыграл два матча, но не отличился голами или результативными действиями.

Подпишитесь
Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии
Сегодня, 10:56
Арочный мост через Белую реку будет отремонтирован раньше запланированного срока
Сегодня, 06:14
В Башкирии инфляция в октябре выросла: известна причина роста
Сегодня, 07:26
Морозы до -12℃ и снег каждый день: какая погода ждет жителей Уфы на этой неделе
Вчера, 04:55
Чиновник, предлагавший установить в автобусах Уфы турникеты, получил новую должность
Вчера, 08:00
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Башкирии
Вчера, 05:00