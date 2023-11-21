Дзагоев объявил о завершении карьеры

Дзагоев провел большую часть своей карьеры в ЦСКА, где за время с 2008 по 2022 годы он забил 77 голов и сделал 93 результативных передачи в 395 матчах. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России. В последний сезон 2022/2023 Дзагоев выступал за «Рубин», где провел 20 матчей и забил три гола, пишет RT.