Добрым молодцам урок: Wink. ru представил трейлер нового сериала «Недетское кино»

— Подростковое кино возвращает свои позиции и становится всё более популярным у нашей аудитории. Большую роль в этом играет тот факт, что из чисто развлекательного кино оно вырастает в кино познавательное, несущее ответы на многие вопросы, которые занимают современную молодежь. Мы видим это на примере нашего сериала-миллионника «Плакса», который помогает школьникам и взрослым бороться с травлей. «Недетское кино» — это, конечно, прежде всего сказка. Но как в каждой сказке, в ней есть добрым молодцам урок. Она про то, как важно осознавать ответственность за свои действия, даже если речь идет о шалостях. И о том, как важно уметь дружить и ценить ту силу, которую дает человеку настоящая дружба, — сказал Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).