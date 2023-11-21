Чиновники вновь задумались о восстановлении моста между Башкирией и Татарией

Мост между двумя республиками признали аварийными зимой 2023 года. Ранее он принадлежал «Башнефти», затем передан в баланс Башкирии. Из-за того, что власти Татарии не имели отношения к объекту, они не могли принять участие в его реконструкции. Но границу между регионами переделали — теперь она проходит по фарватеру реки Ик, а значит, мостом должны заниматься власти обоих субъектов.