Чиновники вновь задумались о восстановлении моста между Башкирией и Татарией

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Мост через реку Ик может быть восстановлен. Об этом сообщают коллеги из InKazan.
В народе сооружение называют «самым длинным мостом» из-за разницы часовых поясов — если заехать из него из посёлка Уруссы в сторону города Туймазы, то получится, что путь занял более 2 часов.
Мост между двумя республиками признали аварийными зимой 2023 года. Ранее он принадлежал «Башнефти», затем передан в баланс Башкирии. Из-за того, что власти Татарии не имели отношения к объекту, они не могли принять участие в его реконструкции. Но границу между регионами переделали — теперь она проходит по фарватеру реки Ик, а значит, мостом должны заниматься власти обоих субъектов.
Летом министр транспорта Башкирии Александр Клебанов обсуждал вопрос с коллегами из Татарии о будущем объекта. Чиновники заявляли, что башкирское управление дорожного хозяйства взялось за разработку проектной документации. Однако стоимость проекта могла достигать миллиарда рублей.
Сегодня стало известно, что в Казани прошёл брифинг татарского кабинета министров. На нём глава ведомства по транспорту и дорожному хозяйства Фарит Ханифов сказал, что потребность в ремонте моста сохраняется. По его словам, более 20 жителей Башкирии ежедневно приезжают в их республику для работы. Обращение о будущем сооружения направлено в «Росавтодор».
Сегодня стало известно, что на строительстве «Восточного выезда» в Уфе пострадали рабочие. Мы узнали, что с ними случилось.