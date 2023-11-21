mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Министр транспорта Татарии задумался о строительстве моста в Башкирию

Чиновники вновь задумались о восстановлении моста между Башкирией и Татарией

21 ноября 2023, 16:21
Фото: 1MI

Министр транспорта Татарии задумался о строительстве моста в Башкирию

Объект может стоить миллиарды рублей.

Мост через реку Ик может быть восстановлен. Об этом сообщают коллеги из InKazan.

В народе сооружение называют «самым длинным мостом» из-за разницы часовых поясов — если заехать из него из посёлка Уруссы в сторону города Туймазы, то получится, что путь занял более 2 часов.

Мост между двумя республиками признали аварийными зимой 2023 года. Ранее он принадлежал «Башнефти», затем передан в баланс Башкирии. Из-за того, что власти Татарии не имели отношения к объекту, они не могли принять участие в его реконструкции. Но границу между регионами переделали — теперь она проходит по фарватеру реки Ик, а значит, мостом должны заниматься власти обоих субъектов.

Летом министр транспорта Башкирии Александр Клебанов обсуждал вопрос с коллегами из Татарии о будущем объекта. Чиновники заявляли, что башкирское управление дорожного хозяйства взялось за разработку проектной документации. Однако стоимость проекта могла достигать миллиарда рублей.

Власти Башкирии решили вместе с Татарстаном восстановить аварийный мост через реку Ик
Узнать подробнее

Сегодня стало известно, что в Казани прошёл брифинг татарского кабинета министров. На нём глава ведомства по транспорту и дорожному хозяйства Фарит Ханифов сказал, что потребность в ремонте моста сохраняется. По его словам, более 20 жителей Башкирии ежедневно приезжают в их республику для работы. Обращение о будущем сооружения направлено в «Росавтодор».

Сегодня стало известно, что на строительстве «Восточного выезда» в Уфе пострадали рабочие. Мы узнали, что с ними случилось.

Во время строительства Восточного выезда в Уфе пострадали двое рабочих
Узнать подробнее
#Экономика#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Татарстан#Идэль Гумеров#Татария
Подпишитесь
Терпят побои и не доживают до справедливости: что беспокоит медработников в Башкирии
Сегодня, 10:56
Арочный мост через Белую реку будет отремонтирован раньше запланированного срока
Сегодня, 06:14
В Башкирии инфляция в октябре выросла: известна причина роста
Сегодня, 07:26
Морозы до -12℃ и снег каждый день: какая погода ждет жителей Уфы на этой неделе
Вчера, 04:55
Чиновник, предлагавший установить в автобусах Уфы турникеты, получил новую должность
Вчера, 08:00
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Башкирии
Вчера, 05:00