Бюджет Башкирии выделит 233 млн на обновление канализации в Уфе

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Бюджет Башкирии выделит до 233 млн рублей на проведение капитального ремонта канализационной сети в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Управление по обеспечению деятельности жилищно-коммунального комплекса Башкирии выберет подрядчика капитального ремонта канализационной сети Уфы на конкурсе 7 декабря.
Подрядчик должен завершить работы на пяти участках до 15 апреля 2024 года. Речь идет о следующих улицах и домах: улица Чернышевского от Мустая Карима до Ленина; улица 50 лет СССР от дома 47 до дома 39; улица Мубарякова от улицы Рабкоров, 9 до улицы Мубарякова, 12, а также участки возле дома на проспекте Октября, 151 и от проспекта Октября, 137 до проспекта Октября, 141.