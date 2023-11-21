Бюджет Башкирии выделит 233 млн на обновление канализации в Уфе

Подрядчик должен завершить работы на пяти участках до 15 апреля 2024 года. Речь идет о следующих улицах и домах: улица Чернышевского от Мустая Карима до Ленина; улица 50 лет СССР от дома 47 до дома 39; улица Мубарякова от улицы Рабкоров, 9 до улицы Мубарякова, 12, а также участки возле дома на проспекте Октября, 151 и от проспекта Октября, 137 до проспекта Октября, 141.