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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

В Башкирии будут производить сырьё для производства гормонов

Бизнесмен из Москвы получил землю в Башкирии без торгов для производства гормонов

21 ноября 2023, 13:19
Фото: 1MI

В Башкирии будут производить сырьё для производства гормонов

За земельные участки компании пришлось судиться. Рассказываем, что известно о предринимателе.

В Кушнаренковском районе Башкирии коммерсанту из Москвы передали землю без торгов. На ней он будет разводить коней для того, чтобы собирать с них кровь для половых гормонов.

В министерстве сельского хозяйства рассказали, что площадь участка составит 73 гектара. Поголовье лошадей приблизится к 1,5 голов. Землю получила фирма «Башагроген», которая разводит лошадей, чтобы получать из них кровь. Затем она передаётся в Москву, где предприятие «Мосагроген» производит препарат «Фоллимаг» — его применяют для повышения половой активности домашних животных и лечения коров.

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«Башагроген» зарегистрирован в селе Старые Камышлы Кушнаренковского района. В ней в прошлом году было оформлено 28 человек. Однако учредителем фирмы выступает АО «Мосагроген», зарегистрированное в Москве.

Обе организации появились осенью 2002 года. Последняя в прошлом году отчиталась о прибыли в 131 млн рублей (башкирское предприятие закончило 2022 год с убытками в 4,6 млн рублей). По данным сервиса СПАРК, «Мосагрогеном» владеют власти города Домодедово, однако большая часть уставного капитала принадлежит московскому АО «МАГ-Фармсервис». Все три предприятия управляются Василием Калужским. Он же — совладелец ООО «Ока-Биотех» и ООО «Ока-Косметика», находящегося в состоянии ликвидации.

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Сейчас «Башагроген» предлагает вакансии коневода, тракториста с зарплатами от 30 до 80 тысяч рублей.

Весной «Башагроген» вынужден был выплатить 250 тысяч рублей фермеру Рамилю Агишеву в качестве возмещения ущерба. В мае 2023 года компания отсудила у Минземимущества сельскохозяйственные угодья в Кушнаренковском районе.

#Экономика#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Кушнаренковский район#Министерство сельского хозяйства#Министерство земельного имущества
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