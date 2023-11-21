Бизнесмен из Москвы получил землю в Башкирии без торгов для производства гормонов

Обе организации появились осенью 2002 года. Последняя в прошлом году отчиталась о прибыли в 131 млн рублей (башкирское предприятие закончило 2022 год с убытками в 4,6 млн рублей). По данным сервиса СПАРК, «Мосагрогеном» владеют власти города Домодедово, однако большая часть уставного капитала принадлежит московскому АО «МАГ-Фармсервис». Все три предприятия управляются Василием Калужским. Он же — совладелец ООО «Ока-Биотех» и ООО «Ока-Косметика», находящегося в состоянии ликвидации.