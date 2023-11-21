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Беспроводные наушники привели к пожару в многодетной семье в Башкирии

Беспроводные наушники привели к пожару в многодетной семье в Башкирии

21 ноября 2023, 07:56
Фото: https://web.telegram.org/k/#@mchsrb01
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии

В селе Языково, в Благоварском районе Башкирии, произошел пожар из-за беспроводных наушников. Инцидент произошел в двухэтажном доме, где живет многодетная семья. По информации от МЧС республики, наушники были на зарядке, когда произошло короткое замыкание. В результате возгорания пострадало постельное белье и кровать.

Во время происшествия в доме находился только младший ребенок 9 лет вместе с родителями, старшие дети 14 и 11 лет находились в школе. Причиненные повреждения были оперативно устранены пожарными, и никто не пострадал.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям не оставлять электроприборы без присмотра во время зарядки и избегать зарядки ночью. Кроме того, рекомендуется следить за состоянием проводов и розеток, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пожар в жилом доме#Виалина Ахсанова#Ликвидация пожара#Пожарная сигнализация
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