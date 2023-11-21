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Published Сегодня, 06:14

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Updated Сегодня, 06:16

Арочный мост через Белую реку будет отремонтирован раньше запланированного срока

Арочный мост через Белую реку будет отремонтирован раньше запланированного срока

21 ноября 2023, 06:14
Фото: 1MI
После завершения работ, мост будет использоваться исключительно для выезда транспорта из города.

Реконструкция арочного моста через реку Белую в Уфе будет произведена раньше запланированного срока. Это было объявлено главой компании «Уралмостострой» Игорем Соболевым во время выступления на телеканале БСТ.

Согласно контракту, работы на мосту должны быть завершены в начале 2025 года. Однако, если ремонт будет финансироваться достаточно, то реконструкция будет закончена уже в осень 2024 года.

Напомним, работы по реконструкции арочного моста, осуществляемые компанией «Уралмостострой», начались в марте 2023 года. Планировалось завершить их в 2024 году. После того, как арочный мост будет введен в эксплуатацию, в направлении южного въезда и выезда из города будут доступны 11 полос движения.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Мост#Реконструкция моста#Виалина Ахсанова
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