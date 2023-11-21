Арочный мост через Белую реку будет отремонтирован раньше запланированного срока

Напомним, работы по реконструкции арочного моста, осуществляемые компанией «Уралмостострой», начались в марте 2023 года. Планировалось завершить их в 2024 году. После того, как арочный мост будет введен в эксплуатацию, в направлении южного въезда и выезда из города будут доступны 11 полос движения.